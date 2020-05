Środowego treningu nie będzie. Dodatkowe testy

Legia Warszawa opublikowała komunikat dotyczący testów przesiewowych i poinformowała, że zgodnie z zaleceniami Ekstraklasy środowy trening został odwołany. "Do pierwszego meczu przygotowujemy się zgodnie z planem Ekstraklasy i PZPN przyjętym przez rząd. Po otrzymaniu dziś na koniec dnia wyników wczorajszych badań przesiewowych, kilka osób z zespołu przejdzie jutro dodatkowe testy PCR, które jednoznacznie pozwolą potwierdzić nam wynik ujemny. Wszyscy przebadani czują się dobrze i nie mają żadnych objawów choroby. Co ważne, wszystkie wyniki poprzednich testów wykonanych w renomowanym laboratorium były ujemne" - informuje Legia. Komisja Medyczna PZPN przeprowadziła analizę wyników badań na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 przeprowadzonych w klubach ESA. Od 6 maja treningi grupowe w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku mogą rozpocząć się w klubach: Śląsk Wrocław, Piast Gliwice, Raków Częstochowa, Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin.

Upss - 30 minut temu, *.master.pl 45min treningu przepadło odpowiedz

Obcy - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Spółka Ekstraklasa chcę na siłę doprowadzić do wznowienia rozgrywek. Bo bez tego nie będzie kolejnej transzy od telewizji. A kończenie ligi w czerwcu,lipcu czy nawet sierpniu zobowiąże Canal Plus do sypnięcia kasą. Ot i cała filozofia. Gdyby nadawca zapłacił wspaniałomyślnie kasę bez konieczności gry to wszyscy by mieli w głębokim poważaniu dalsze wznawianie ligi. odpowiedz

Doktor Albanii - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl NIE BĘDZIE NICZEGO! odpowiedz

LEGIA MISTRZ! - 1 godzinę temu, *.208.244 @Doktor Albanii: no i ch.j! odpowiedz

.. - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl @Doktor Albanii: już nie ma NICZEGO.. przeje..y PP, MP, LE. odpowiedz

zorientowany - 2 godziny temu, *.154.212 Jak piłkarzyny latali po mieście (wiele przypadków) jak był nakaz siedzenia w domu to nie dziwne, że jeden z drugim załapał koronawirusa. Oby tylko to... odpowiedz

Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.chello.pl @zorientowany: Pewnie teraz umrą. To pewne. W męczarniach. Przecież ten wirus przez 2 miesiące zabił już ponad 700 osób...

J...ać grypę (kilka tysięcy zgonów), liczy się tylko covid! odpowiedz

Kibic(L) - 25 minut temu, *.icpnet.pl @Hautausmaa:

Pojedź do Bergamo, Londynu, Paryża, Madrytu i Nowego Jorku i odwiedź tamtejsze szpitale. Myślę, że lekko się zadziwisz. Profesorowie medycyny na całym świecie opisują przebieg choroby, powikłania, zgodny i bezsilność swoją jak i medycyny. Opisują również dylematy w wybieraniu kogo ratować bo ilość sprzętu ratującego życie jest ograniczona. Ale oto nam tutaj objawił się na forum ekspert! Gratuluję talentu! odpowiedz

Hubi40 - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Ja uważam że wznowią rozgrywki, ale nie dokończą i bedzie kombinowanie kto mistrz, kto spada...a najgorsze to że oni wszyscy są nie w formie i mniej zarobią wiec ch...j będzie a nie gra. Kibice ustawią sie pod stadiony żeby dopingować, bo już psyhicznie nie wyrobią dopiero będzie jazda... odpowiedz

WETERAN - 12 godzin temu, *.chello.pl Już widać, że nic z tego nie wyjdzie. Na siłę wznowią rozgrywki, a potem okaże się, że mamy zakażonych ludzi w kilku klubach i drużyny zostaną zdekompletowane, więc nie można będzie rozegrać kolejnych kolejek. Trzeba odpuścić... odpowiedz

Kasztan - 11 godzin temu, *.47.119 @WETERAN:

Będą walkowery-będzie cyrk i ustawki przy zielonym stoliku odpowiedz

Jarzábek - 11 godzin temu, *.155.218 @Kasztan: jaki zielony stolik?coś ci sie skasztanował łeb a walkowery sá w posraniu... odpowiedz

