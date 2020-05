To nieprawda, wyniki testów legijnych właśnie przyszły, wszystko ok, także oni mogą trenować..... https://t.co/juGroia6q0

W środę do PZPN dotarły szczegółowe badania drużyny Legii na obecność koronawirusa. Jak poinformował prezes związku Zbigniew Boniek wszystkie są negatywne i zespół może wrócić do zajęć.

Wiem co mówię - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dobra sztuczka panie Radku odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-ipconnect.de Słabe kluby z dołu tabeli będą robiły wszystko by nie dograć sezonu.Będą mącić,podpuszczać media,chować się za koronawirusem po to by nikt w tym sezonie nie spadł z dupoklasy.W każdej chwili mogą wypuścić plotkę o kimś zarażonym by przerwać sezon.

Zobaczymy jak zareaguje na to pzpn i władze dupoklasy.Czy pozwolą sobie na takie postępowanie klubów? odpowiedz

Józefowianin - 4 godziny temu, *.chello.pl Wracamy i ligę zamiatamy! odpowiedz

JAVAN - 6 godzin temu, *.chello.pl Niech Boguś dalej lata i pomaga Wiślakom. By nie pajacowal graliby teraz w IV lidze a tak to na boisku nie potrafią się postawić to poza nim gryzą. Pieniądze od Canal + powinny zostać podzielone biorąc pod uwagę oglądalność meczów z udzialem danej drużyny i miejsce w tabeli w zeszlym sezonie odpowiedz

Arek - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Frajerzynę ze skisłej uwiera podział pieniędzy. Chwali się, że są najlepsi w 2020 r. Tylko lamus zapomniał, że sezon zaczął się w 2019, a tam już nie pamiętam. 9, albo 10 porażek z rzędu. W tym 07 zgłoś się! Przydałby się konkretny rozpiździel w Krakowie, to może przestanie szczekać na tym twitterku. odpowiedz

Graba80 - 8 godzin temu, *.optikomp.pl Legia Mistrz.

A innych boli , hahahaha!!!!!! odpowiedz

ZGL - 9 godzin temu, *.tpnet.pl "LEGIO" trenuj bo "Leszek"czeka ! LEGIA !!! odpowiedz

Pedro52 - 9 godzin temu, *.inetia.pl Do Obcy Nic dodać nic ująć. odpowiedz

Obcy - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Co ten Królewski się przypi....... do Legii. Kolejny misio co musi leczyć swoje kompleksy. Kupiłeś człowieczku klub to skup się na własnym podwórku. odpowiedz

Graba80 - 8 godzin temu, *.optikomp.pl @Obcy: odwracają uwagę od swoich problemów, chcą się zjednoczyć żeby więcej kasy dla nich wpadło. A nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg czyli Legia.

Jechać z tymi nożownikami i innymi pseudoklubikami, działaczami i "mundrusiami".

Musi wrócić w końcu normalność. odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.tpnet.pl @Obcy: Gość kupił klub bo myślał że zrobi z niego korporacje rangi Microsoft ale rzeczywistość oraz korona wirus go zweryfikowały i teraz chodzi sfrustrowany chłopaczyna. odpowiedz

Wa(L)o - 6 godzin temu, *.chello.pl @Obcy:

Ten czarodziej to niech lepiej prawdę powie co obiecali ts i jej bojówkom za oddanie praw do herbu. odpowiedz

