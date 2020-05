Ośrodek szkoleniowy przeszedł odbiory

Środa, 6 maja 2020 r. 18:42 Wiśnia, źródło: Grodzisk Mazowiecki

Powiatowy Inspektor Nadzoru odebrał w środę ośrodek szkoleniowy Legii w Książenicach, co oznacza, że już niebawem będą mogły rozpocząć się na nim treningi. Przewidywany start regularnych zajęć i użytkowania przez piłkarzy i sztaby szkoleniowe to przełom czerwca i lipca.



