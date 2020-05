Salvador Agra odchodzi z Legii

Salvador Agra kończy przygodę z Legią Warszawa. Umowa Portugalczyka ze stołecznym klubem miała obowiązywać do 30 czerwca 2021 r, ale dziś została rozwiązana. Piłkarz za pośrednictwem Instagrama pożegnał się z kibicami. Do Warszawy przyjechał zimą 2019 roku, a jego kontrakt obowiązywał jeszcze przez ponad rok. Portugalczyk z „eLką” na piersi rozegrał dziewięć meczów, jednak ani razu nie wystąpił w pełnym wymiarze czasowym. Już latem sztab szkoleniowy poinformował zawodnika, że może szukać sobie nowego klubu. Od rundy wiosennej został odstawiony do trzecioligowych rezerw, w których w sumie zagrał trzykrotnie. Statystyki Salvadora Agry w Legii „Czas się pożegnać. Chciałem podziękować za możliwość gry w tak dużym klubie z tak ogromną historią. Dziękuję wszystkim za wsparcie i komfort jakim mnie obdarzyliście od pierwszego dnia, w którym trafiłem do Legii. Dzięki Wam ja i moja rodzina czujemy się częścią tego klubu i miasta. Opuszczam tą drużynę ze świadomością, że każdego dnia robiłem wszystko, co w mojej mocy dla dobra klubu. Na koniec chciałem zostawić słowa uznania dla niesamowitych kibiców, którzy są naprawdę z innego świata. Naprzód Legia.” - napisał Portugalczyk.

