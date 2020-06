Biblioteka legionisty: Lew Wybrzeża

Książka "Lew Wybrzeża" traktuje o Romanie Koryncie - wyśmienitym przed laty obrońcy, który rozegrał 34 spotkania w reprezentacji Polski. Zawodnik przez dwa sezony grał w barwach Legii, choć wydana książka traktuje głównie o Koryncie jako legendzie gdańskiej Lechii, w której spędził 14 lat jako zawodnik, a następnie pozostał trenerem młodzieży.



Oczywiście wątku gry w Legii autor publikacji nie pominął. Inna sprawa, że Marek Andrzejewski próbuje za wszelką cenę dowodzić, jak to nasz klub był niczym reprezentacja Polski, powołująca w kamasze kogo tylko chciała. Potrafi jednak zauważyć: "Nie ulega wątpliwości, że warszawski klub umożliwił odkrycie talentów i dalszy rozwój przyszłych reprezentantów Polski" - pisząc to nie tylko pod kątem Korynta, ale również innych piłkarzy z lat 50. ubiegłego wieku.



Roman Korynt w barwach Legii debiutował 2 września 1951 roku w wygranym 2-1 spotkaniu z Polonią. Jako legionista zagrał także w reprezentacji Polski. Służbę wojskową zaczął odbywać nie w Legii, a w Lubliniance. Z Warszawy przeniósł się do Trójmiasta (co ciekawe mieszkał w Gdyni), gdzie do końca kariery zawodniczej był zawodnikiem Lechii. Również po spadku BKS-u do niższych klas rozgrywkowych.



W krótkiej książce poznajemy niewiele informacji o dzieciństwie Korynta. Dowiadujemy się, że początkowo równolegle trenował boks, a Feliks Stamm widział w nim dobrze zapowiadającego się pięściarza. Ostatecznie wybrał piłkę nożną. Jego marzeniem było rozegranie 50 spotkań w reprezentacji Polski, ale to nie dane mu było z dwóch powodów. Polacy w tamtym okresie nie grali zbyt wielu oficjalnych spotkań, a sam Korynt przeskrobał na jednym z wyjazdów... pisząc list do znajomego, w którym zamarzyło mu się zawodowstwo, czyli otrzymywanie gratyfikacji finansowej za rozgrywanie spotkań. Kiedy list został przechwycony i wydrukowany w prasie, piłkarz był "skończony". Przynajmniej jeśli chodzi o występy w reprezentacji Polski. Na igrzyska olimpijskie do Helsinek nie pojechał, a IO w 1960 w Rzymie uciekły mu właśnie z powodu wykluczenia z reprezentacji Polski, z tak błahego, wydaje się dziś, powodu.



Tytuł: Lew Wybrzeża. Biografia stopera gdańskiej Lechii, Romana Korynta

Autor: Marek Andrzejewski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 140



