Vesović: Najważniejsze, że jesteśmy zdrowi

Czwartek, 7 maja 2020 r. 21:20 źródło: Legia Warszawa

- To był bardzo dziwny czas. Jesteśmy szczęśliwi, że doczekaliśmy się rozpoczęcia treningów ale jednocześnie świadomi, że to jest ciężki moment dla wszystkich. Najważniejsze, że jesteśmy zdrowi. Dwa miesiące w domu to ciężki czas, bo traciliśmy formę i teraz znowu musimy nadrabiać. Dobrze jednak być znowu razem na boisku i szykować się do meczów - mówi Marko Vesović.





- Pewnie nasza forma jest gorsza niż wcześniej, ale mamy trzy tygodnie do przygotowania się i wykorzystajmy ten czas - dodał Czarnogórzec.