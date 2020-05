Astiz: To był dziwny czas

Czwartek, 7 maja 2020 r. 21:26 źródło: Legia Warszawa

- To był najdziwniejszy czas w mojej karierze piłkarskiej. Nie wiedzieliśmy na jak długo liga zostaje przerwana i jak mamy się przygotowywać. Trenerzy musieli planować odpowiednią rozpiskę treningową, choć tym razem wszyscy pracowaliśmy w ciemno - mówi Inaki Astiz.



- Niedawno dowiedzieliśmy się, że wrócimy do zajęć. Nie mamy zbyt wiele czasu, by wrócić do gry, ale każdy już był zniecierpliwiony. Ja też nie mogłem się już doczekać, bo ponad dwa miesiące czekaliśmy na takie treningi. Teraz cieszymy się każdą chwilą razem, bo treningi indywidualne to nie to samo. Teraz musimy skupić się na szczegółach i każdy musi pokazać chęć do gry. Nie mamy co narzekać, bo każda drużyna jest w tej samej sytuacji - na pewno każdy coś stracił, ale myślę, że z meczu na mecz będziemy łapać formę - dodał Hiszpan.