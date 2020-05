W Legnicy 26 maja, w Krakowie 7 czerwca

Ekstraklasa opublikowała terminarz dwóch najbliższych kolejek. W 27. kolejce "Wojskowi" zagrają na wyjeździe z Lechem Poznań, a spotkanie odbędzie się w sobotę, 30 maja o godzinie 20:00. Natomiast w niedzielę, 7 czerwca o godzinie 17:30 drużyna Aleksandara Vukovicia zagra w Krakowie z Wisłą. Przed tymi meczami legionistów czeka starcie w 1/4 finału Pucharu Polski z Miedzią w Legnicy. Odbędzie się ono we wtorek, 26 maja o godzinie 20:10. Terminarz meczów Legii: 26.05.2020 (WT) godz. 20:10 - Miedź Legnica - Legia Warszawa (Puchar Polski) 30.05.2020 (SO) godz. 20:00 - Lech Poznań - Legia Warszawa 07.06.2020 (ND) godz. 17:30 - Wisła Kraków - Legia Warszawa Więcej w działach: Terminarz Legii Terminarz i wyniki Ekstraklasy Terminarz i wyniki Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Max - 8 godzin temu, *.telkab.pl Redakcjo, poprawcie termin meczu w Legnicy !

Wtorek 26 maja o 20:10.

We Wronkach już płaczą, że mamy dzień więcej na regenerację :)

Stara ekipa - 10 godzin temu, *.chello.pl Jedziemy bedzie jak w 2002 ;)

Pesymista - 13 godzin temu, *.orange.pl Prosze prosze. To Wisle nagle opłaca się dograc sezon do konca? w takim razie po co lamentowali w mediach?

Oski - 15 godzin temu, *.play-internet.pl Walczyć trenować.... w końcu! Bez wymówek!w górę serca!

do redakcji - 16 godzin temu, *.47.119 Nie dziwi nikogo dlaczego tak niesprawiedliwie został ułożony terminarz?

Dlaczego po meczu wyjazdowym PP do Legnicy mamy tylko 2 dni przerwy i kolejny wyjazd do pyr na, jakby nie było, ważny mecz?!

Dlaczego chociażby nie 31-go???

Kolejny mecz dopiero 7 czerwca!!!

Dla mnie to skandal.

Po takiej przerwie, gdzie nie wiadomo jaka będzie forma piłkarzy i jak będą się regenerować, taki krótki odstęp?!?!

Mati - 15 godzin temu, *.plus.pl @do redakcji:przestań lamentować my ta ligę wciągamy nosem nawet jakbyśmy co dwa dni grali

SŁAWEK(L) - 13 godzin temu, *.play-internet.pl @do redakcji: Przecież nie musi grać w Legnicy i w Poznaniu ta sama jedenastka,

Do redakcji - 11 godzin temu, *.47.119 @Mati:

Chciałbym żeby tak było

Ale nie bądź taki pewny

Pokora popłaca

Wystarczą dwie porażki i zrobi się gorąco

Mati - 8 godzin temu, *.plus.pl @Do redakcji: ale teraz jakoś jestem spokojny o końcowy wynik a nie jest również powiedziane że Tesco Amica i srobierz będą wszystko wygrywać więcej wiary

wyjazdowicz - 17 godzin temu, *.net.pl kiedy LEGIA gra w sobote w czwartek pocą mi sie rece.......

nareszcie



