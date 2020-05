Sektorówka w kształcie legijnej koszulki

Czwartek, 21 maja 2020 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wielka Flaga, Wielki Herb, Wielka eLka oraz Panorama Warszawy - to pierwsze "profesjonalne" legijne sektorówki. Wszystkie powstały z inicjatywy Tygodnika "Nasza Legia" i zostały sfinansowane przez kibiców. Pierwsza i jedyna do tej pory sektorówka, która została wykonana w innej formie, a pojawiła się przy Łazienkowskiej w 2004 roku to legijna koszulka.



Sektorówka w kształcie legijnej koszulki została sfinansowana przez Browary Warszawskie, właściciela marki Królewskie, będące sponsorem Legii od października 2003 roku (wcześniej przez parę lat byli sponsorem tytularnym koszykarzy Legii). Debiut sektorówki wzorowanej na koszulkę z sezonu 2004/05 miał miejsce na derbowym meczu z Polonią, który rozegrany został na naszym stadionie 5 listopada 2004.



Sektorówka pojawiła się pod koniec wygranego przez Legię 4-1 spotkania, podczas którego już wcześniej legioniści zaprezentowali dwie pamiętne oprawy: ze Stefanem Starzyńskim "Chciałem, by Warszawa była wielka (...) i dziś widzę ją wielką" oraz podświetloną folię "Każdego dnia dziękuję Bogu, że jestem legionistą". Pierwsza prezentacja płótna przedstawiającego koszulkę miała miejsce w asyście świec dymnych oraz stroboskopów.



Sektorówka w kształcie legijnej koszulki prezentowana była na wielu innych meczach, choć na pewno nie tak często jak pozostałe legijne sektorówki. Pojawiła się także na trybunie Krytej, kiedy w czasie budowy stadionu, tam przeniósł się legijny młyn - 16 maja 2009 roku na meczu z Polonią Bytom. Była także rozciągana także na nowym stadionie na meczu europejskich pucharów z Zorią Ługańsk, 27 sierpnia 2015 roku.















Sektorówka na meczu z Zorią Ługańsk 27 sierpnia 2015 roku - fot. Legionisci.com