Kartka z kalendarza: 11 maja

Poniedziałek, 11 maja 2020 r.

Co działo się 11 maja? Cztery lata temu legioniści nie zapewnili sobie mistrzostwa na kolejkę przed końcem. Siedem lat temu "Wojskowi" wysoko wygrali w Białymstoku, trzy lata wcześniej pierwszy raz od 60 lat ponieśli porażkę na Konwiktorskiej z Polonią. 17 lat temu Legia wygrała 1-0 z Wisłą Płock, jednak ostatecznie został im przyznany walkower.

Mecze



Sezon 2015/16 Ekstraklasa: Lechia Gdańsk 2-0 Legia Warszawa

1-0 20’ Sławomir Peszko

2-0 50’ Milos Krasić



Skład Legii: Arkadiusz Malarz - Artur Jędrzejczyk, Igor Lewczuk, Adam Hlousek, Tomasz Brzyski - Michał Masłowski (60’ Michał Kopczyński), Guilherme (66’ Łukasz Broź), Stojan Vranjes, Michaił Aleksandrow, Kasper Hamalainen - Nemanja Nikolić (66’ Bartosz Bereszyński)

Trener Legii: Stanisław Czerczesow



Meczem w Gdańsku legioniści na kolejkę przed końcem mogli zapewnić sobie mistrzostwo. Już na początku w dogodnej sytuacji spudłował Flavio Paixao, a kilka minut później pojedynek z golkiperem gospodarzy przegrał Nemanja Nikolić. W 20. minucie świetnym uderzeniem zza pola karnego popisał się Sławomir Peszko. Przy strzale zawodnika Lechii bezradny był Arkadiusz Malarz. W pierwszej połowie przewaga gospodarzy była widoczna gołym okiem. Kilka minut po zmianie stron prowadzenie podwyższył Milos Krasić, który popisał się niezłym strzałem zza pola karnego. „Wojskowi” zagrali bardzo słabo. W ich akcjach nie było dynamiki ani pomysłu. Wydawało się, że mistrzostwo wypada nam z rąk.











Sezon 2012/13 Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok 0-3 Legia Warszawa

0-1 2’ Tomasz Jodłowiec

0-2 56’ Michał Kucharczyk

0-3 65’ Wladimer Dwaliszwili (k.)



Skład Legii: Dusan Kuciak - Bartosz Bereszyński (71’ Marko Suler), Tomasz Jodłowiec, Artur Jędrzejczyk, Jakub Wawrzyniak - Michał Kucharczyk, Janusz Gol, Daniel Łukasik, Jakub Kosecki (71’ Miroslav Radović) - Wladimer Dwaliszwili, Marek Saganowski (82’ Tomasz Brzyski)

Trener: Jan Urban



Już w 3. minucie Legia wyszła na prowadzenie. Piłkę z rzutu rożnego dośrodkował daniel Łukasik, a głową do bramki wpakował ją Tomasz Jodłowiec. Kilka minut później w polu karnym padł Marek Saganowski, którego bezpardonowo do parteru sprowadził Alexis Norambuena Ruz, którego sędzia wyrzucił z boiska. Do jedenastki podszedł Wladimer Dwaliszwili, niestety przegrał pojedynek z Jakubem Słowikiem. Później legioniści mieli kilka dogodnych sytuacji, jednak brakowało skuteczności. Po zmianie stron podopieczni Jana Urbana nie zwalniali tempa i starali się podwyższyć prowadzenie. Ta sztuka udała im się w 56. minucie. Marek Saganowski ograł bramkarza gospodarzy, po czym piłkę podał do niekrytego Michała Kucharczyka. „Kuchy” zapakował futbolówkę do bramki miedzy nogami defensora. Niecałe dziesięć minut później w szesnastce Jagiellonii sfaulowany został Janusz Gol. Na strzał z „wapna” ponownie zdecydował się gruziński snajper, ale tym razem się nie pomylił. Legia odniosła pewne zwycięstwo w Białymstoku.











Sezon 2009/10 Ekstraklasa: Polonia Warszawa 1-0 Legia Warszawa

1-0 24’ Andreu Mayoral



Skład Legii: Jan Mucha - Wojciech Szala, Dickson Choto (19’ Jakub Wawrzyniak), Pance Kumbev, Tomasz Kiełbowicz - Tomasz Jarzębowski (69’ Sebastian Szałachowski), Ariel Borysiuk, Maciej Iwański, Marcin Smoliński (52’ Maciej Rybus) - Marcin Mięciel, Bartłomiej Grzelak

Trener: Stefan Białas



W pierwszym kwadransie legioniści nie stworzyli sobie żadnej groźnej sytuacji. Za to nasi rywale kilkakrotnie dochodzili do dogodnych szans. Niestety w 24. minucie Andreu Mayoral uderzył zza pola karnego, piłka odbiła się jeszcze od ziemi, potem słupka i wylądowała w bramce. Kilka minut później poloniści ponownie doszli do niezłej sytuacji, ale tym razem na posterunku był Jan Mucha. Legia obudziła się po 30 minutach gry, jednak Michał Gliwa najpierw obronił przewrotkę Bartłomieja Grzelaka, a później strzał z dosyć ostrego kąta Marcina Smolińskiego. Po zmianie stron spotkanie było wyrównane, jednak „Wojskowi” nie stworzyli sobie żadnej stuprocentowej sytuacji. Legia pierwszy raz od 60 lat przegrała z Polonią przy Konwiktorskiej.











Sezon 2002/03 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-0 Wisła Płock

1-0 24’ Tomasz Kiełbowicz



Skład Legii: Artur Boruc - Tomasz Jarzębowski, Jacek Zieliński, Marek Jóźwiak, Ajazdin Nuhi (22’ Tomasz Sokołowski) - Łukasz Surma, Aleksandar Vuković (90’ Dariusz Dudek), Cezary Kucharski (74’ Jacek Magiera), Tomasz Kiełbowicz - Marek Saganowski, Stanko Svitlica



Na stadionie zameldowało się ok. 8 tys. fanów Legii. Na początku drugiej połowy odpalili kilkanaście rac. Początek, o dziwo, należał do gości, którzy nieźle prezentowali się w ataku pozycyjnym. Po kilka minutach „Wojskowi” zaczęli dochodzić do głosu, jednak brakowało im nieco szczęścia. W 24. minucie Tomasz Kiełbowicz ustawił piłkę na 25. metrze, po czym fenomenalnym strzałem pokonał golkipera płocczan. W końcówce pierwszej połowy dobrą interwencją przy strzale Emmanuela Ekwueme popisał się Artur Boruc. Po zmianie stron pewniej poczuli się warszawiacy. Blisko podwyższenia prowadzenia był Tomasz Kiełbowicz, jednak tym razem strzał obronił Paweł Kapsa. Spotkanie zakończyło się skromną wygraną gospodarzy. Ostatecznie Legii został przyznany walkower. Gdy w 59. minucie Ariela Jakubowskiego zmienił Grazvydas Mikulenas, na boisku znalazło się sześciu zagranicznych piłkarzy, co było wówczas zabronione.















Urodziny



11 maja 1977 w Białymstoku urodził były bramkarz Legii Wojciech Kowalewski. W 1997 roku przeniósł się z Wigier Suwałki do „Wojskowych”. W zespole ze stolicy grał do 2001 roku, a w międzyczasie był na półrocznym wypożyczeniu w Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. Z „eLką” na piersi rozegrał 32 mecze, a w 2002 roku zdobył dublet. Po przygodzie w Warszawie wyjechał do ukraińskiego Szachtara Donieck, następnie grał głównie za granicą i zaliczył epizod w Koronie Kielce. Dodatkowo „Kowal” w reprezentacji Polski rozegrał 11 meczów. Po zakończeniu kariery sportowej był między innymi asystentem trenera Krzysztofa Dowhania. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i szczęścia!