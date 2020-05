Kartka z kalendarza: 12 maja

Wtorek, 12 maja 2020 r. 10:08 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 12 maja? Legioniści tylko zremisowali z Pogonią, przez co na dwie kolejki przed końcem sezonu stracili pozycję lidera. 13 lat temu fani "Wojskowych" zaprezentowali dwie oprawy. Jedna z nich była poświęcona Józefowi Piłsudskiemu, który zmarł 12 maja 1935 roku.

Mecze



Sezon 2018/19 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-1 Pogoń Szczecin

0-1 4’ Zvonimir Kozulj

1-1 55’ Dominik Nagy



Skład Legii: Radosław Cierzniak - Marko Vesović, William Remy, Artur Jędrzejczyk, Luis Rocha (76’ Mateusz Wieteska) - Iuri Medeiros (33’ Dominik Nagy), Andre Martins (46’ Jarosław Niezgoda), Cafu, Domagoj Antolić, Sebastian Szymański – Carlitos

Trener: Aleksandar Vuković



Na wyjście piłkarzy Nieznani Sprawcy zaprezentowali oprawę składającą się z małych flag oraz świec dymnych w barwach Legii. Trzeba przyznać, że całość wyszła bardzo efektownie. Już w 4. minucie wynik otworzył Zvonimir Kozulj, który nieźle przymierzył z rzutu wolnego. „Wojskowi” od pierwszych minut zmuszeni byli do "gonienia wyniku", jednak to właśnie Pogoń była bliższa zdobycia kolejnej bramki. W 38. minucie oko w oko z Radkiem Cierzniakiem stanął Michał Żyro, jednak zwycięsko z tego pojedynku wyszedł golkiper gospodarzy. Warszawiacy przebudzili się w końcówce pierwszej części meczu. Najpierw niecelnie z przewrotki uderzył William Remy, a chwilę później bardzo lekki strzał oddał Carlitos. Tuż po zmianie stron wyrównać stan meczu powinien Jarek Niezgoda, jednak z jego strzałem poradził sobie Jakub Bursztyn. W 56. minucie w pole karne szczecinian wpadł Dominik Nagy, który precyzyjnym strzałem zdobył bramkę. Później Węgier ponownie zagroził Pogoni, jednak tym razem strzał świetnie wybronił golkiper. Gracze Aleksandara Vukovicia na dwie kolejki przed końcem sezonu stracili fotel lidera tabeli.



















Sezon 2006/07 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-0 Widzew Łódź

1-0 18’ Bartłomiej Grzelak

2-0 87’ Aleksandar Vuković



Skład Legii: Łukasz Fabiański - Grzegorz Bronowicki, Dickson Choto, Wojciech Szala, Luiz da Silva Edson - Łukasz Surma, Roger Guerreiro, Miroslav Radović (82’ Marcin Smoliński), Aleksandar Vuković - Bartłomiej Grzelak (64’ Dawid Janczyk), Piotr Włodarczyk (86’ Piotr Bronowicki)

Trener: Jacek Zieliński



Na stadion przybył komplet widzów, licznie stawili się również fani Widzewa. Już na początku meczu kibice z Warszawy zaprezentowali pierwszą oprawę. Zostały uniesione biało-czarne kartoniki ułożone na trzech środkowych sektorach Żylety. Całość przedstawiała podobiznę Józefa Piłsudskiego i liczbę 72. Patron Stadionu Wojska Polskiego zmarł 12 maja 1935 roku. Wokół portretu Piłsudskiego powiewały transparenty z godłem Legionów. Po zmianie stron ponownie naszym oczom ukazał się pokaz ultras w wykonaniu warszawiaków. Na płocie zawisł transparent "Styl warszawskich ulic", a na trybuny wjechały sektorówki, przedstawiające czasy dawne i teraźniejsze - z jednej strony kamienice i typowy bohater piosenki "Nie masz cwaniaka nad warszawiaka", z drugiej obecne blokowiska i postać w głęboko naciągniętym na twarz kapturze. Dodatkowo zapłonęły dziesiątki rac, które również były odpalane po bramkach ekipy Jacka Zielińskiego.



Legioniści prowadzenie objęli w 18. minucie. Aleksandar Vuković dograł piłkę do wbiegającego w pole karne Bartłomieja Grzelaka. Snajper opanował piłkę i mocnym strzałem pokonał golkipera łodzian. Gol rozochocił warszawiaków, którzy przeprowadzali następne ataki. Po przerwie swoje „pięć minut” miał Widzew, jednak faktycznie ich przewaga trwała zaledwie kilka minut. Później dominowali „Wojskowi”, co udokumentowali bramką. W 88. minucie gospodarze podwyższyli prowadzenie. Piłkę przed polem karnym ustawił Aleksandar Vuković i umieścił ją w okienku bramki. Najmniejszych szans przy tym uderzeniu nie miał Bartosz Fabiniak.















Sezon 1956/57 Ekstraklasa: Legia Warszawa 6-0 Budowlani Opole

1-0 2' Lucjan Brychczy

2-0 39' Marian Nowara

3-0 49' Marian Nowara

4-0 52' Lucjan Brychczy

5-0 63' Czesław Ciupa

6-0 86' Czesław Ciupa



Skład Legii: Henryk Stroniarz - Horst Mahseli, Henryk Grzybowski, Jerzy Woźniak - Marceli Strzykalski, Edmund Zientara - Marian Nowara, Lucjan Brychczy, Henryk Kempny, Mieczysław Kruk, Czesław Ciupa

Trener: Ryszard Koncewicz