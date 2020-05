Legia jedzie do Warki

Poniedziałek, 11 maja 2020 r. 12:09 Woytek, źródło: Legia.com

W poniedziałek, 11 maja pierwszy zespół Legii Warszawa wyjedzie na kilkudniowe zgrupowanie do Warki. Zawodnicy mają przygotowywać się do wznowienia rozgrywek w spokojnych warunkach i w izolacji sportowej. Zgrupowanie potrwa do 16 maja.



Ze względów bezpieczeństwa zgrupowanie zostanie zamknięte dla mediów zewnętrznych.