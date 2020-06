Biblioteka legionisty: Za cenę życia

Środa, 17 czerwca 2020 r. 13:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

"O II wojnie światowej napisano już właściwie wszystko, ale 60 lat po jej zakończeniu, finalizując przegląd literatury przedmiotu, bez trudu dostrzegłem, że w wielu, nawet pomnikowych dziełach w ogóle lub w sposób zupełnie marginalny potraktowano udział sportu i sportowców w heroicznej walce społeczeństwa polskiego walczącego z okupantem niemieckim i sowieckim o zachowanie tożsamości i jedności narodowej" - pisze Bogdan Tuszyński we wstępie do książki zatytułowanej "Za cenę życia".



W środku, jak można się domyślić, poznajemy smutną historię wielu sportowców, którzy ginęli w czasie II wojny światowej. Autor stara się odtworzyć kalendarium wydarzeń, związanych właśnie z polskimi sportowcami. Opisuje m.in. zaproszenie dla tenisistki Legii do Sztokholmu, wysłane przez króla Gustawa V. "(...) Pani musi pojechać, bo tak sobie życzy król Szwecji Gustaw V. Właśnie otrzymaliśmy pismo od króla, które nadeszło z Berlina - aby panią odszukać i wyekspediować do Sztokholmu. - Dziękuję, ale jeszcze raz kategorycznie odmawiam!" - czytamy w publikacji.



Pokrótce opisane są także mecze Józefa Hebdy (był m.in. tenisistą Legii), który w 1940 roku zdobył tytuł tenisowego mistrza ZSRR w grze pojedynczej, ogrywając czołowych tenisistów sowieckich. Autor pisze o zastrzelonym w Auschwitz lekkoatlecie Legii, uczestniku igrzysk olimpijskich z 1936 roku, Józefie Noji.



Na fotografiach znajdujemy także innych sportowców związanych z Legią - Janusza Kalbarczyka, Ryszarda Koncewicza, Zdzisława Mordarskiego, Stanisławę Walasiewiczównę, Alfreda Nowakowskiego, Leszka Lubicza-Nycza, Władysława Karasia, czy Henryka Szlązaka.



Na koniec publikacji znajdujemy alfabetyczną listę sportowców poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej,wraz z najważniejszymi informacjami dotyczącymi urodzin, śmierci oraz barw klubowych i dyscypliny. Autor przygotował listę sportowców poległych w Powstaniu Warszawskim, listę polskich olimpijczyków, którzy zginęli w latach 1939-45, a także zestawienie zatytułowane "straty osobowe według przynależności klubowej" (wg autora, 30 legionistów).



Tytuł: Za cenę życia. Sport Polski Walczącej 1939-1945

Autor: Bogdan Tuszyński

Wydawnictwo: Studio Emka

Rok wydania: 2006

Liczba stron: 203



