Nowa, większa Wielka Flaga

Środa, 3 czerwca 2020 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ostatnią jak do tej pory legijną sektorówką, nie licząc oczywiście sektorówek malowanych jednorazowo do konkretnych opraw, jest nowa Wielka Flaga, która liczy sobie już dziewięć lat. Pomysł na uszycie nowej, większej Wielkiej Flagi pojawił się w 2010 roku, kiedy otwarte zostały trzy trybuny nowego stadionu Legii. Dotychczasowa sektorówka znana jako "Wielka Flaga", której debiut przy Ł3 miał miejsce w marcu 1998 roku, zwyczajnie nie przystawała rozmiarami do nowej powierzchni dwukondygnacyjnych trybun.



Nieznani Sprawcy na meczu z Arką Gdynia, rozgrywanym 19 listopada 2010 roku, przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na nową Wielką Flagę. W jej wyniku udało się zebrać 20 599,66 złotych, a wraz z wpłatami kibiców na specjalne konto oraz wcześniejszymi zbiórkami na stadionie, zgromadzono odpowiednie fundusze na wykonanie nowej legijnej sektorówki. "Tak wysoki wynik zbiórki oraz zaoszczędzone przez nas dotychczasowe środki, wystarczą nie tylko na uszycie największej flagi w Polsce. Pozwolą również zainaugurować rundę wiosenną mocnym akcentem ultras!" - informowali NS-i.



Ostatecznie nowa Wielka Flaga zadebiutowała kilka miesięcy później niż pierwotnie planowano - blisko rok po zbiórce przeprowadzonej na meczu z Arką. Debiut sektorówki miał miejsce podczas spotkania Legii z Rapidem Bukareszt, rozegranym 3 listopada 2011 w ramach rozgrywek Ligi Europy. Nowa Wielka Flaga, przykrywająca niemal całą trybunę północną nowego stadionu Legii, po raz pierwszy rozciągnięta została w drugiej połowie wspomnianego meczu z Rapidem, który obejrzało z trybun 30 786 kibiców (wynik możliwy z powodu braku buforów przy sektorze gości). Warto dodać, że w premierowym zaprezentowaniu Wielkiej Flagi, wyjątkowo sektorówka nie była rozwijana od dołu do góry (jak na starym stadionie) lub z góry na dół (tak rozwijane były dotychczasowe sektorówki na dwie trybuny na nowym stadionie), a od lewej do prawej strony Żylety.



Sam wzór flagi został zachowany, oczywiście zachowując odpowiednie proporcje. Minimalnie zmieniona została czcionka, co najlepiej widać przy literach "L", "E" oraz "G". Przede wszystkim pozostawiono sporych rozmiarów, wyraźny napis. Na fladze wykorzystany został również inny niż na pierwowzorze odcień dolnego, zielonego paska. Dotychczas flaga prezentowana była na naszej nowej Żylecie, a także na stadionie Narodowym podczas finałowego spotkania Pucharu Polski z Lechem Poznań w maju 2015 roku.