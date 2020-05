Nadal brak decyzji w III lidze

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podczas posiedzenia, które odbyło się 12 maja, ustalił, że decyzje dotyczące wznowienia lub zakończenia rozgrywek III ligi piłki nożnej w sezonie 2019/2020 oraz zasad spadków i awansów, podejmą Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które w bieżącym sezonie odpowiadają za prowadzenie rozgrywek. Taka decyzja najprawdopodobniej może oznaczać przedwczesne zakończenie rozgrywek przez działaczy wojewódzkich związków. W grupie I, w której występuje druga drużyna Legii, sytuacja w tabeli jest dość skomplikowana. Pierwsze miejsce zajmuje Sokół Ostróda, który w 18 meczach zgromadził na koncie 37 punktów, a o jedno oczko mniej mają rezerwy Legii. Jednak obie drużyny mają jedno spotkanie zaległe w porównaniu z pozostałymi klubami i na dodatek jest to mecz bezpośredni. Warszawiakom zależy na kontynuowaniu gry, bo widzą szansę na wyprzedzenie w tabeli Sokoła. Jak poinformował dziennikarz Adam Drygalski bardzo prawdopodobne jest rozegranie przez Legię II zaległego meczu z Sokołem. Tabela, wyniki i terminarz III ligi

Hgt - 9 godzin temu, *.plus.pl Do awansu potrzebna wygrana, remis Sokolowi da awans. MOŻE wzmocnienia z pierwszego zespołu? odpowiedz

(L) - 9 godzin temu, *.chello.pl Podobno Legia zagra z Sokołem zaległy mecz.

