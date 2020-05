Futsal

Co z ligą futsalu? Decyzja w tym tygodniu

Wtorek, 12 maja 2020 r. 16:37 źródło: Legia Futsal

We wtorek zarząd PZPN miał zająć się sprawą zawieszonych rozgrywek futsalowych, ale decyzja nie została podjęta. Ma ona jednak zapaść jeszcze w tym tygodniu.



- Komisja do spraw nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podejmie jeszcze w tym tygodniu decyzję co do zawieszonych rozgrywek futsalowych - poinformował Adam Kaźmierczak przewodniczący komisji futsalu i piłki plażowej w Polskim Związku Piłki Nożnej.