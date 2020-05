Karbownik może przedłużyć umowę z Legią

Środa, 13 maja 2020 r. 07:17 Woytek, źródło: Przegląd Sportowy

Młodym zawodnikiem Legii zainteresowanych jest wiele europejskich klubów i ciężko będzie w najbliższych miesiącach zatrzymać przy Łazienkowskiej. Umowa Michała Karbownika z Legią obowiązuje do czerwca 2021 roku, ale już trwają prace nad jej przedłużeniem, co wzmocniłoby pozycję negocjacyjną władz stołecznego klubu w w rozmowach transferowych.



O tym, że zawodnik przedłuży umowę już w lutym przekonywał prezes Dariusz Mioduski: - To nasz chłopak, reprezentowany przez agenta, który jest legionistą. Nie rozmawiamy jeszcze o przedłużeniu, ale wiemy, że to temat, który musimy zrobić. Z Karbownikiem zostanie przedłużony kontrakt i tyle. Z mojej perspektywy to formalność. Jak będzie gotowy, by wyjechać, to usiądziemy i porozmawiamy - mówił w programie Sekcja Piłkarska.



Jak informuje Przegląd Sportowy w Legii czekają na zaakceptowanie złożonej propozycji i całkiem możliwe, że zostanie ona zaakceptowana. - Wydaje mi się, że jesteśmy bliżej podpisania nowego kontraktu niż dalej - mówi Mariusz Piekarski, menedżer zawodnika.