Kartka z kalendarza: 14 maja

Czwartek, 14 maja 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 14 maja? Trzy lata temu legioniści rozgromili Termalikę Bruk-Bet Nieciecza. 15 lat temu "Wojskowi" pogrzebali sobie szanse na wicemistrzostwo w lidze, a rok wcześniej na trybunach została zaprezentowana oprawa poświęcona legendzie Legii Panu Lucjanowi Brychczemu.



Mecze



Sezon 2016/17 Ekstraklasa: Legia Warszawa 6-0 Termalica Bruk-Bet Nieciecza

1-0 5’ Kasper Hamalainen

2-0 28’ Miroslav Radović

3-0 52’ Dominik Nagy

4-0 55’ Guilherme (k.)

5-0 74’ Kasper Hamalainen

6-0 88’ Waleri Kazaiszwili



Skład Legii: Arkadiusz Malarz - Artur Jędrzejczyk, Maciej Dąbrowski, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Guilherme (64’ Waleri Kazaiszwili), Vadis Odjidja-Ofoe, Michał Kopczyński, Kasper Hamalainen, Dominik Nagy (60’ Sebastian Szymański) - Miroslav Radović (71’ Tomasz Jodłowiec)

Trener: Jacek Magiera



Już w 5. minucie po dośrodkowaniu Guilherme piłkę głową do bramki wpakował Kasper Hamalainen. W 13. minucie w pole karne wpadł Dominik Nagy, jednak Węgier przegrał pojedynek z Dariuszem Trelą. Już kilkadziesiąt sekund później bramkarz przyjezdnych ponownie skutecznie interweniował tym razem broniąc strzał głową Kaspera Hamalainena. W 27. minucie prowadzenie legionistów podwyższył Miroslav Radović, który do pustej bramki wpakował piłkę świetnie dograną przez Vadisa Odjidja-Ofoe. Pomimo wielu dogodnych sytuacji pierwsza połowa zakończyła się tylko dwubramkowym prowadzeniem gospodarzy. Po zmianie stron pierwsi zaatakowali goście, jednak ze strzałem z wolnego doskonale poradził sobie Arek Malarz. Już kilka minut później oko w oko z golkiperem niecieczan stanął Dominik Nagy, który minął bramkarza i skierował piłkę do siatki. Na drodze futbolówki stanął jeszcze Artem Putiwcew, jednak defensor nie dał rady uchronić swojej drużyny przed stratą bramki. Minęło kilkadziesiąt sekund, a piłkę ręką we własnym polu karnym zagrał Dawid Nowak. Do jedenastki podszedł Guilherme, po czym podwyższył nasze prowadzenie. W 74. minucie fatalny błąd popełniła defensywa przyjezdnych, co ze stoickim spokojem wykorzystał Kasper Hamalaienen, dla którego było to drugie trafienie w tym meczu. Szóstą, za zarazem ostatnią bramkę w tym spotkaniu zdobył Waleri Kazaiszwili, który uderzył po ziemi. „Wojskowi” bez najmniejszych problemów wysoko rozgromili „Słonie”.



















Sezon 2004/05 Ekstraklasa: Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 3-2 Legia Warszawa

0-1 8’ Marek Saganowski

0-2 33’ Marek Saganowski

1-2 38’ Adrian Sikora

2-2 45’ Adrian Sikora

2-3 68’ Marcin Radzewicz



Skład Legii: Artur Boruc - Wojciech Szala, Dickson Choto, Jakub Rzeźniczak, Tomasz Kiełbowicz - Jacek Magiera, Tomasz Sokołowski II, Aleksandar Vuković, Paweł Kaczorowski (77’ Tomasz Sokołowski) - Piotr Włodarczyk (70’ Marcin Smoliński), Marek Saganowski

Trener: Jacek Zieliński



Od pierwszych minut legioniści byli stroną przeważającą. Swoją przewagę udokumentowali bramką już w 8. minucie. Marek Saganowski otrzymał dalekie podanie z naszej połowy boiska, ten opanował piłkę i pokonał golkipera. W 33. minucie Tomasz Sokołowski dośrodkował piłkę na dalszy słupek, gdzie czyhał na nią ”Sagan”. Snajper legionistów ponownie okazał się lepszy od Sebastiana Przyrowskiego. Znakomity początek w wykonaniu warszawiaków. Niestety już pięć minut później Artura Boruca pokonał Adrian Sikora. Tuż przed zejściem do szatni strzelec pierwszego gola dla Dyskoboli ponownie pokonał bezradnego „Borubara”. Po zmianie stron legioniści się nie podłamali i wciąż atakowali przyjezdnych. Niestety kilkakrotnie gracze Jacka Zielińskiego nie popisali się skutecznością. W 68. minucie ekipa z Grodziska Wielkopolskiego przeprowadziła szybką kontrę, którą skutecznie wykończył Marcin Radzewicz. Nasz rywal przeżył podróż z piekła do nieba. Dodatkowo warszawiacy od 73. minuty grali w osłabieniu, ponieważ z boiska wyleciał Jakub Rzeźniczak. W końcówce, pomimo starań, legionistom nie udało się doprowadzić do wyrównania. Niestety porażka przekreśliła nasze szanse na wicemistrzostwo.











Sezon 2003/04 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-1 Świt Nowy Dwór Mazowiecki

1-0 26’ Piotr Włodarczyk

1-1 28’ Branko Rasić

2-1 73’ Piotr Włodarczyk

3-1 88’ Piotr Włodarczyk (k.)



Skład Legii: Artur Boruc - Jacek Zieliński, Dickson Choto, Tomasz Sokołowski II, Marek Jóźwiak - Tomasz Kiełbowicz (65’ Radosław Wróblewski), Tomasz Sokołowski (74’ Dariusz Dudek), Aleksandar Vuković, Jacek Magiera (89’ Tomasz Jarzębowski) - Piotr Włodarczyk, Marek Saganowski

Trener: Dariusz Kubicki



Na Łazienkowską przyszło około 10 tys. kibiców Legii. Przed meczem kwiaty oraz okazjonalną koszulkę z numerem 400 otrzymał Jacek Zieliński dla którego rywalizacja ze Świtem była 400. z „eLką” na piersi. Na wyjście piłkarzy fani przygotowali oprawę poświęconą legendzie naszego klubu Lucjanowi Brychczemu. Ówcześnie „Kici” był już związany z „Wojskowymi” pół wieku, teraz ta liczba wygląda jeszcze bardziej okazale. Na bocznych sektorach, w otoczeniu małych flag i folii, pojawiły się malowane: herb i "eLka". Na samym środku tymczasem pojawiła się sektorówka z podobizną Pana Lucjana. Wszystko dopełniał spory transparent na płocie: "Pół wieku z Legią. Szacunek na zawsze". Cały stadion odśpiewał głośne "100 lat" dla wieloletniego legionisty! Po gwizdku sędziego transparent został zdjęty, a zamiast niego ukazała się flaga "Twe oddanie - nasz szacunek". Na początku drugiej połowy na Żylecie pojawiła się również pirotechnika.



Początek meczu był dość wyrównany. W 26. minucie legionistów na prowadzenie wyprowadził Piotr Włodarczyk, który mocnym strzałem pod poprzeczkę nie dał najmniejszych szans golkiperowi przyjezdnych. Już dwie minut później Świt doprowadził do wyrównania. Branko Rasić „szczupakiem” pokonał Artura Boruca. Pierwsza połowa zakończyła się bramkowym remisem. Pierwsze minuty po zmianie stron to zdecydowana przewaga gospodarzy, jednak brakowało skuteczności. W 73. minucie Radosław Wróblewski dośrodkował futbolówkę na czwarty metr, gdzie głową do bramki wpakował ją Piotr Włodarczyk. „Włodar” po raz trzeci wpisał się na listę strzelców w końcówce spotkania, gdy na bramkę zamienił jedenastkę.











Sezon 1931/32 Ekstraklasa: Polonia Warszawa 1-5 Legia Warszawa

0-1 7' Józef Nawrot

0-2 13' Zygmunt Rajdek

1-2 18' Leonard Malik

1-3 40' Wilhelm Latusiński

1-4 70' Wilhelm Latusiński

1-5 77' Wacław Przeździecki



Skład Legii: Wacław Adamowicz - Józef Ziemian, Henryk Martyna - Marian Schaller, Franciszek Cebulak, Alfred Nowakowski - Zygmunt Rajdek, Wacław Przeździecki, Józef Nawrot, Wilhelm Latusiński, Witold Wypijewski



Urodziny



14 maja 1962 roku w Jaworznie urodził się były szkoleniowiec między innymi Legii Jan Urban. Przygodę trenerską rozpoczął w Hiszpanii, po czym w czerwcu 2007 roku objął stery w zespole "Wojskowych". Po niecałych trzech latach Urban został zwolniony, jednak 30 maja 2012 roku ponownie objął stery w Legii. Tym razem po nieco ponad rocznej przygodzie stracił pracę. Urban wraz z Legią zdobył mistrzostwo (2013), dwukrotnie Puchar Polski (2008, 2013) oraz Superpuchar (2009). Wszystkiego najlepszego! Dużo zdrowia i szczęścia.