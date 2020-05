Ramowy terminarz końcówki sezonu

Środa, 13 maja 2020 r. 12:54 Woytek, źródło: PZPN

PZPN opublikował ramowy terminarz dokończenia sezonu 2019/20. Znamy daty meczów Pucharu Polski i ostatniej kolejki Ekstraklasy. Liga ma zakończyć się w weekend 18-19 lipca, a finał krajowego pucharu zaplanowano na 24 lipca.



Ramowy terminarz:



1/4 finału Pucharu Polski - 26-27 maja (wtorek - środa)

27. kolejka – 29 maja - 1 czerwca (piątek - poniedziałek)

28. kolejka - 5-7 czerwca (piątek - niedziela)

29. kolejka – 9-10 czerwca (wtorek - środa)

30. kolejka – 14 czerwca (niedziela)

31. kolejka – 19-21 czerwca (piątek - niedziela)

32. kolejka - 23-25 czerwca (wtorek - czwartek)

33. kolejka – 26-29 czerwca (piątek - poniedziałek)

34. kolejka - 3-6 lipca (piątek - poniedziałek)

35. kolejka – 10-12 lipca (piątek - niedziela)

1/2 finału Pucharu Polski - 7-8 lipca (wtorek - środa)

36. kolejka – 14 lipca (wtorek, grupa spadkowa), 15 lipca (środa, grupa mistrzowska)

37. kolejka – 18 lipca (sobota, grupa spadkowa), 19 lipca (niedziela, grupa mistrzowska)

Finał Pucharu Polski - 24 lipca (drużyny z Ekstraklasy) lub 22 lipca (drużyny z 1. ligi)



- Ligę zakończymy tego lata wyjątkowo późno, zatem start kolejnego sezonu będziemy planować nie wcześniej niż na połowę sierpnia. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmiemy niebawem, kiedy tylko znany będzie kalendarz UEFA na sezon 2020/2021 – mówi Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A.



Terminarz meczów Legii:

26.05.2020 (WT) godz. 20:10 - Miedź Legnica - Legia Warszawa (Puchar Polski)

30.05.2020 (SO) godz. 20:00 - Lech Poznań - Legia Warszawa

07.06.2020 (ND) godz. 17:30 - Wisła Kraków - Legia Warszawa

10.06.2020 (ŚR) - Legia Warszawa - Arka Gdynia

14.06.2020 (ND) - Górnik Zabrze - Legia Warszawa



