CLJ: Rozgrywki zakończone. Legia na 2. miejscu

Rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów na wszystkich szczeblach wiekowych zarówno chłopców, jak i dziewcząt, zostały zakończone - poinformował PZPN. Decyzja ta oznacza jednocześnie, że rozgrywki w kolejnym sezonie rozpoczną się w tym samym składzie, tj. nie przewiduje się spadków i awansów w przerwie między rozgrywkami. Dodatkowo ustalono, że w przyszłym sezonie w Centralnej Lidze Juniorów (U-18) będzie mogło jednocześnie przebywać na boisku w każdej drużynie po czterech zawodników o rok starszych niż wymagany limit. Po 17 seriach spotkań Legia Warszawa zajmowała 2. miejsce w tabeli ze stratą jednego punktu do Górnika Zabrze. PZPN podjął także decyzję, że zabrzanie jako aktualny lider CLJ zostaną zgłoszeni do rozgrywek Ligi Młodzieżowej, a o ewentualnym przyznaniu tytułu mistrza Polski juniorów zdecyduje Komisja ds. Nagłych PZPN. W ubiegłym sezonie dwie drużyny juniorskie Legii cieszyły się ze zdobycia tytułów mistrzowskich.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.