CLJ: Rozgrywki zakończone. Legia wicemistrzem

Rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów na wszystkich szczeblach wiekowych zarówno chłopców, jak i dziewcząt, zostały zakończone - poinformował PZPN. Decyzja ta oznacza jednocześnie, że rozgrywki w kolejnym sezonie rozpoczną się w tym samym składzie, tj. nie przewiduje się spadków i awansów w przerwie między rozgrywkami. Dodatkowo ustalono, że w przyszłym sezonie w Centralnej Lidze Juniorów (U-18) będzie mogło jednocześnie przebywać na boisku w każdej drużynie po czterech zawodników o rok starszych niż wymagany limit. Aktualizacja 14 maja Po 17 seriach spotkań Legia Warszawa zajmowała 2. miejsce w tabeli ze stratą jednego punktu do Górnika Zabrze. PZPN podjął także decyzję, że zabrzanie jako aktualny lider CLJ zostali mistrzem Polski i zostaną zgłoszeni do rozgrywek Ligi Młodzieżowej. Wicemistrzostwo przyznano Legii Warszawa, a trzecie miejsce przypadło Zagłębiu Lubin. W ubiegłym sezonie dwie drużyny juniorskie Legii cieszyły się ze zdobycia tytułów mistrzowskich.

Marcel - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl Moje subiektywne zdanie jest takie, że to totalna bzdura. Wszędzie powinno się dokończyć rozgrywki a jeśli już ktoś nie chce to uznać, że sezon w ogóle się nie odbył. Ten cały wirus jest wyolbrzymiony i dokończenie rozgrywek nigdzie nikomu by nie zaszkodziło. odpowiedz

bronek49 - 13.05.2020 / 17:23, *.chello.pl szkoda ale winna jest sama Legia która pozwoliła strzelić bramkie Arce w doliczonym czasie gry no ale taki jest sport zabrakło szczęścia odpowiedz

Kiwi - 13.05.2020 / 17:07, *.chello.pl Mistrza przy stole ja...... odpowiedz

tomek - 13.05.2020 / 19:45, *.plus.pl @Kiwi: ciekawe co błyskotliwego napiszesz jak ekstraklapa zostanie zakończona odpowiedz

Mrok - 20 godzin temu, *.chello.pl @tomek: to samo, j... mistrza przy stole od 93 roku! a ty powiesz coś innego? odpowiedz

