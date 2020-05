Terminarz 29. kolejki Ekstraklasy

Czwartek, 14 maja 2020 r. 12:27 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono terminarz meczów 29. i 30. kolejki Ekstraklasy. 10 czerwca o godz. 20:30 Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Arką Gdynia, natomiast 14 czerwca na zakończenie rundy zasadniczej legioniści pojadą do Zabrza.



Terminarz meczów Legii:

26.05.2020 (WT) godz. 20:10 - Miedź Legnica - Legia Warszawa (Puchar Polski)

30.05.2020 (SO) godz. 20:00 - Lech Poznań - Legia Warszawa

07.06.2020 (ND) godz. 17:30 - Wisła Kraków - Legia Warszawa

10.06.2020 (ŚR) godz. 20:30 - Legia Warszawa - Arka Gdynia

14.06.2020 (ND) - Górnik Zabrze - Legia Warszawa



