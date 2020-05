Trwa zgrupowanie w Warce

Od poniedziałku drużyna Legii przebywa na krótkim zgrupowaniu w Warce. "Wojskowi" zakwaterowani są w hotelu "Sielanka nad Pilicą", w którym od kilku lat przygotowują się latem do rozgrywek. W czwartkowych zajęciach nie uczestniczył Radosław Cierzniak, który zmaga się z urazem. Pozostali zawodnicy byli do dyspozycji sztabu szkoleniowego. W sobotę zespół wróci do stolicy. Fotoreportaż z meczu - 26 zdjęć Hagiego fot. Hagi / Legionisci.com

Pawel - 49 minut temu, *.orange.pl Widac kto korzystal z fryzjera w podziemiu :) odpowiedz

Kuba - 14 minut temu, *.t-mobile.pl @Pawel: O jeju, wystarczy maszynka, dziewczyna podgoli;) odpowiedz

NAS - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ile specjalistów od przygotowania. Pewnie AWF-y pokończone z wyróżnieniem. Jestem z was dumny odpowiedz

Haha - 2 godziny temu, *.master.pl To ma być trening? odpowiedz

Piotr - 2 godziny temu, *.111.202 Sam pobiegaj po Warce strong. Maja trenowac w zamknietym osrodku zeby sie nie zarazic. Ciekawe jak nasz wyjazd bedzie wygladal do Zabrza do strefy zero. Tam sie dopiero rozkreca korona odpowiedz

News⚽️Legia - 2 godziny temu, *.135.94 Takie trenowanie to dla leniwych,dlaczego trener nie gania ich po lasach nas pilicá,biegi na przełaj albo dookoła Warki,no właśnie brakuje z takim przygotowaniem ciéżko bèdzie wygrać lige .... odpowiedz

