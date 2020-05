Sezon futsalu zakończony. Legia z awansem do I ligi!

Czwartek, 14 maja 2020 r. 20:50 Woytek, źródło: Legionisci.com

Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła decyzję o zakończeniu rozgrywek futsalu w sezonie 2019/2020. Władze zdecydowały, że kolejność tabeli po ostatniej rozegranej kolejce jest ostateczna. W Ekstraklasie mistrzem Polski został Rekord Bielsko-Biała. Dwie drużyny z I ligi awansują do Ekstraklasy, a liderzy w II ligi awansują do I ligi. To oznacza, że futsalowa sekcja Legii, która była zdecydowanie najlepszym zespołem w swojej grupie w następnym sezonie zagra w wyższej klasie rozgrywkowej!



Rozgrywki Pucharu Polski w futsalu mężczyzn w sezonie 2019/2020 zostają wstrzymane na etapie 1/2 finału. Rozgrywki zostaną wznowione o ile rozegranie wszystkich meczów 1/2 finału i finału lub organizacja turnieju w formule Final Four będzie możliwe nie później niż do 31 sierpnia 2020 r. W przypadku braku takiej możliwości, zdobywca Pucharu Polski w Futsalu nie zostanie wyłoniony.



Z II do I ligi awansowały najlepsze drużyny z każdej z grup, a I liga zostanie w ten sposób powiększona.