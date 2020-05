UEFA debatowała o europejskich pucharach

Czwartek, 14 maja 2020 r. 19:14 źródło: PZPN

Komitet Wykonawczy UEFA podczas przeprowadzonej w czwartek wideokonferencji debatował nad możliwościami dokończenia rozgrywek ligowych i – w przypadku niemożliwości ich zakończenia – opcjami kwalifikacji do europejskich pucharów.



Komitet określił sugerowane scenariusze powrotu do gry oraz kwalifikacji do europejskich pucharów. UEFA, zgodnie z zachowaniem zasady, iż kwalifikacja do udziału w europejskich rozgrywkach odbywa się na podstawie wyników uzyskiwanych w ligach krajowych, zbadała możliwości dokończenia sezonu, by na jego podstawie wyłonić drużyny biorące udział w rozgrywkach UEFA.



Idealnym scenariuszem jest dokończenie zawieszonych obecnie rozgrywek krajowych, a jeżeli będzie to niemożliwe z powodu problemów z kalendarzem, UEFA sugeruje inny sposób wyłonienia uczestników europejskich pucharów, ale na podstawie osiągnięć sportowych. Rywalizacja może być jednak zakończona wcześniej w określonych przypadkach:

1. Zakazu organizacji imprez sportowych na czas, który uniemożliwia dokończenie trwającego sezonu przed planowaną data rozpoczęcia kolejnego;

2. Problemów ekonomicznych, które w przypadku dokończenia sezonu zagroziłyby w długoterminowej perspektywie stabilności finansowej całych rozgrywek i/lub klubów.



Jeżeli w związku z powyższymi warunkami sezon zostanie zakończony wcześniej, UEFA wymagać będzie od federacji wytypowania zespołów biorących udział w rozgrywkach europejskich w sezonie 2020/2021, z zachowaniem poniższych zasad:

1. Procedura wyłonienia klubów musi odbyć się w sposób obiektywny, przejrzysty i niedyskryminujący;

2. Ostateczne wyłonienie klubów powinno zostać zatwierdzone przez odpowiednie organa na poziomie krajowym.



UEFA zastrzegła sobie ponadto prawo do odmowy udziału w rozgrywkach europejskich wytypowanego, w związku z przedwczesnym zakończeniem sezonu, przez związek krajowy klubu, jeżeli:

1. Sezon został zakończony z powodów innych niż wymienione przez UEFA lub z innych powodów niż związane ze zdrowiem publicznym;

2. Kluby zostały wytypowane w sposób nieobiektywny, nieprzejrzysty i dyskryminujący, a wytypowane kluby nie mogły zostać uznane za zakwalifikowane pod względem sportowym;

3. W ocenie opinii publicznej wybory krajowej federacji są niesprawiedliwe.