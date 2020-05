Kartka z kalendarza 16 maja

Sobota, 16 maja 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 16 maja? 11 lat temu legioniści wygrali z Polonią Bytom, dzięki czemu wciąż liczyli się w walce o mistrzostwo.

Mecze



Sezon 2008/09 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-1 Polonia Bytom

1-0 4’ Adrian Paluchowski

1-1 45’ Michał Zieliński

2-1 65’ Adrian Paluchowski

3-1 90’ Piotr Giza



Skład Legii: Jan Mucha - Dickson Choto, Marcin Komorowski, Inaki Astiz, Jakub Rzeźniczak - Piotr Giza, Roger Guerreiro (59’ Miroslav Radović), Ariel Borysiuk (77’ Piotr Rocki), Maciej Iwański, Maciej Rybus - Adrian Paluchowski

Trener: Jan Urban



Na spotkanie przyszło około 4,5 tysięca kibiców. W trakcie meczu zaprezentowali dwie sektorówki (Wielka Flaga i koszulka), później wyłoniły się flagi oraz pirotechnika. Mecz dla legionistów rozpoczął się bajecznie. Już w 4. minucie Jakub Rzeźniczak ambitnie powalczył o piłkę, po czym dograł ją do Adriana Paluchowskiego. Snajper dał gospodarzom prowadzenie. Warszawiacy byli stroną przeważającą, jednak w ofensywie „bili głową w mur”. W 38. minucie słupek bramki bytomian obił Maciej Rybus, który pokusił się o strzał zza pola karnego. Niestety w ostatniej akcji pierwszej części spotkania futbolówkę głową do bramki skierował Michał Zieliński. Bramka do szatni zadziałała motywująco na polonistów, którzy po zmianie stron byli groźniejsi. Na szczęście w 65. minucie drugim trafieniem popisał się Adrian Paluchowski, po którego strzale futbolówka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Warszawiacy wciąż atakowali, co poskutkowało drugą bramką. Tym razem Adrian Paluchowski asystował przy golu Piotra Gizy. Dzięki trzem punktom Legia wciąż liczyła się w walce o mistrzostwo Polski.















Wydarzenia



16 maja 1935 roku odbyła się polowa msza święta na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego, który zmarł cztery dni wcześniej.



Urodziny



16 maja 1975 roku w Poznaniu urodził się były obrońca Legii Sebastian Nowak. Do "Wojskowych" trafił w 1998 roku i grał do 2002 roku, w międzyczasie był na wypożyczeniu w Odrze Opole. Z "eLką" na piersi rozegrał 32 mecze, w których strzelił jednego gola. Zdobył dublet w 2002 roku. Wszystkiego najlepszego!