Koszykarski sezon ruszy już pod koniec sierpnia

Piątek, 15 maja 2020 r. 09:35 Woytek

Rada Nadzorcza Polskiej Ligi Koszykówki SA, składająca się z przedstawicieli klubów biorących w rozgrywkach, zadecydowała, że nowy sezon Energa Basket Ligi rozpocznie się 27 sierpnia 2020 r. To o miesiąc wcześniej niż zwykle, gdy sezon startował pod koniec września.



- Cieszymy się, że rada nadzorcza podjęła decyzję o tak wczesnym rozpoczęciu rywalizacji. Wszyscy tęsknimy już za koszykarskimi emocjami. To także szansa dla zawodników na szybki powrót do profesjonalnych treningów, a co za tym idzie - wysokiej formy sportowej - mówi Radosław Piesiewicz, prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.



Sezon 2019/20 został zakończony przedwcześnie z powodu epidemii koronawirusa. Drużyna Legii zajęła w nim 14. miejsce na 16 drużyn.