3,5 mln dla Legii z Tarczy Antykryzysowej

Legia Warszawa otrzymała wsparcie w wysokości 3,5 mln zł w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników, którą uruchomił Polski Fundusz Rozwoju. Cały program ma wartość 100 mld zł i jest skierowany do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

L L L - 3 godziny temu, *.centertel.pl A miodek w ramach tarczy zwolnił pracowników odpowiedz

wawerr - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Miodek nie powinien nic dostać, ludzi pozwalniał i zdefraudował kasę z LM która miała zapewnić dominację na lata a wszyscy wiemy jak było przez następne trzy lata czyli szara ekstraklapowa codzienność i brak pucharów... odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @wawerr: Spytaj Pana Bogusława ile przytulił kasy za awans Legii do LM. Jakby tak kochał Legię,jak mocno deklarował to może nie zawinął by się z klubu przy pierwszej sposobności. Trafił mu się złoty strzał. A Legię miał w głębokim poważaniu. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @wawerr: już po wieczorynce. Idź spać lemingu. odpowiedz

Radek - 2 godziny temu, *.versatel.nl @wawerr: Racja. Te dziesiątki milionów E za LM, sprzedaż piłkarzy, dochody meczowe, sponsoring i prawa telewizyjne nie mogły zostać skonsumowane na pensje piłkarzy. Z samej sprzedaży Majeckiego możnaby opłacić pensje pierwszej drużyny przez prawie 2 lata. odpowiedz

wawerr - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Obcy:

A to ta ich licytacja polegała na tym który da któremu więcej z klubowej kasy? wydaje mi się że miodek ze swojej powinien go spłacić a nie działać na szkodę klubu i opróżnić klubową kasę... odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @wawerr: Jakby nie było awansu do LM to czuje,że do dziś prezesem Legii byłby Pan Bogusław. odpowiedz

Kibic - 36 minut temu, *.mm.pl @wawerr: po Twoim poście wyglada ze zbyt wiele nie interesujesz się tym co się dzieje w klubie skoro piszesz takie bzdury. Trzeba się cieszyć, ze wpadła jakaś kasa do naszego klubu, tym bardziej, ze pewnie niewiele klubów w ogole o nią wystąpiło. Żeby oceniać sposób wydawania pieniędzy w klubie, trzeba wiedzieć jak faktycznie wydawana jest kasa, a nie szerzyć hejt i wypowiadać się na podstawie domysłów i doniesień medialnych odpowiedz

Bidon - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Bardzo dobra wiadomosc, w tematy polityczne nie zamierzam wchodzic, ale warto pewne rzeczy docenic np. jak ta czy Akademia Legii Warszawa pod Grodziskiem, gdy z budżetu idzie olbrzymia kasa. Dlatego proponuje na przyszlosc ( niestety wszystko wskazuje na to ze odległą ) wiecej opraw o Legii a mniej o ''swiniach'' bo troche dziwnie to wyglada. odpowiedz

dezet - 3 godziny temu, *.chello.pl @Bidon: niestety jesteś ignorantem i bardzo mało rozumiesz jak ten świat działa. odpowiedz

1410 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Kasę dostał, ale pracowników zwolnił odpowiedz

