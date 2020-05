Legia w Warce

Wszołek: Chcemy dalej podążać swoją drogą

Piątek, 15 maja 2020 r. 18:25 źródło: Legia Warszawa

- Praca poza boiskiem jest bardzo ważna, ale boisko wszystko weryfikuje. Jesteśmy głodni gry i chcieliśmy zostawać na boisku nawet po treningach - mówi Paweł Wszołek.



- Każdy wygląda fizycznie bardzo dobrze. Podczas kwarantanny dawaliśmy z siebie wszytko, choć warunki do treningu nie były łatwe, ale do Warki przyjechaliśmy gotowi. Brakowało nam atmosfery i treningów na boisku. Teraz jest czas na ciężki trening, więc czujemy zmęczenie. Przed nami ciężki okres, bo praktycznie będziemy grali co 3 dni, ale mamy takich ludzi w sztabie, że wszyscy będą gotowi na sto procent. Ważna będzie cała drużyna - to jest nasza siła. Jestem pewien, że będzie bardzo dobrze. Będziemy chcieli dalej podążać tą drogą, którą szliśmy do tej pory - dodał pomocnik Legii.