Węwnętrzna gra kontrolna Legii

Sobota, 16 maja 2020 r. 15:37 źródło: Legia.com

W sobotę legioniści wrócili z krótkiego zgrupowania w Warce i na głównej płycie stadionu przy Łazienkowskiej 3 rozegrali wewnętrzną grę kontrolną. Od przyszłego tygodnia drużyna będzie trenować w Warszawie.



- Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy wykonanej podczas zgrupowania w hotelu Sielanka nad Pilicą. Ten wspólny czas był nam bardzo potrzebny, żeby wrócić do wcześniejszej rutyny. Cieszy mnie dyspozycja zawodników, widać, że dobrze pracowali podczas izolacji, dzięki temu szybciej mogliśmy wejść na wyższe obciążenia – powiedział Aleksandar Vuković.



- O naszym zgrupowaniu mogę powiedzieć praktycznie same pozytywne rzeczy. Było nam bardzo potrzebne, żeby zintensyfikować przygotowania do startu rozgrywek i popracować indywidualnie nad każdą z formacji. Mimo że to tylko kilka dni, codziennie można było zauważyć kolejny progres. Pomogła nam wzorowa organizacja, zaangażowanie piłkarzy i sztabu. Bardzo efektywnie wykorzystaliśmy ten czas, także pod kątem mentalnym. To wszystko zaprocentuje w czekających nas meczach – dodaje dyrektor sportowy Radosław Kucharski.