Kartka z kalendarza: 19 maja

Wtorek, 19 maja 2020 r. 07:48 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 19 maja? Rok temu legioniści zremisowali w ostatniej kolejce, tym samym zdobyli wicemistrzostwo Polski. 13 lat temu pomimo ambitnej gry nie dali rady Lechowi na wyjeździe, a 18 lat temu awansowali do finału Pucharu Ligi.



Mecze



Sezon 2018/19 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-2 Zagłębie Lubin

1-0 16’ Carlitos

1-1 32’ Damjan Bohar

1-2 58’ Patryk Szysz

2-2 90’ Adam Hlousek



Skład Legii: Radosław Majecki - Paweł Stolarski, William Remy, Artur Jędrzejczyk, Luis Rocha - Marko Vesović (59’ Jarosław Niezgoda), Cafu, Domagoj Antolić (72’ Adam Hlousek), Kasper Hamalainen (59’ Dominik Nagy), Sebastian Szymański – Carlitos

Trener: Aleksandar Vuković



W ostatniej kolejce legioniści mierzyli się z Zagłębiem Lubin. Niestety „Wojskowi” w trzech ostatnich kolejkach zdobyli tylko jedno oczko, przez co sprawa mistrzostwa nie była już zależna tylko od nich. Aby odnieść triumf w sezonie 2018/19 musieli liczyć na potknięcie Piasta Gliwice, a sami zwyciężyć z lubinianami. Na wyjście piłkarzy Nieznani Sprawcy przygotowali oprawę. Najpierw na dolnej części Żylety rozciągnięta została sektorówka "Beznadzieja". Po chwili nastąpiła dalsza część choreografii - z górnego sektora zjechała kolejna sektorówka, która zasłoniła trzy pierwsze litery widocznego początkowo hasła, a dodatkowo ukazana została postać zamaskowanego kibica Legii. Po odliczaniu od 10 do 1 rozbłysły setki rac. W końcówce spotkania gniazdowy zaintonował kultową piosenkę z Monthy Pythona - "Always look on the bright side of life". Kilka minut później rozciągnięty został malowany transparent "Always look on the bright side of life", a ponad nim odpalone zostały setki rac i ogni wrocławskich. Po końcowym gwizdka arbitra fani wyrazili swoje niezadowolenie okrzykami oraz transparentami, które w dużej mierze były skierowane do prezesa Dariusza Mioduskiego.



Wynik w 16. minucie otworzył Carlitos, który ze spokojem zmieścił piłkę między nogami golkipera przyjezdnych. Dziesięć minut później wydawało się, że futbolówka po strzale Dominika Nagya zmierza do siatki, jednak na jej drodze stanął Bartosz Slisz. Po chwili Damjan Bohar stanął oko w oko z Radkiem Majeckim i pewnym strzałem pokonał bramkarza legionistów. Po zmianie stron na prowadzenie wyszło Zagłębie. Piłka z prawej strony trafiła do Patryka Szysza, który nie miał problemów z umieszczeniem jej w siatce. W 83. minucie poprzeczkę bramki lubinian obił Sebastian Szymański. Sześć minut później fatalnie skiksował Luis Rocha. W 90. minucie futbolówka dośrodkowana z rzutu rożnego padła łupem Adama Hlouska, który mocnym strzałem wpakował ją do siatki. Czech był jedynym piłkarzem, który tego wieczora od kibiców otrzymał oklaski. Bowiem był to ostatni mecz Hlouska z „eLką” na piersi. Pomimo starań w końcówce warszawiacy nie dali rady zwyciężyć z lubinianami. Rezultat nie miał znaczenia, ponieważ Piast wygrał z Lechem Poznań, a więc to gliwiczanie triumfowali w sezonie 2018/19.























Sezon 2006/07 Ekstraklasa: Lech Poznań 3-1 Legia Warszawa

1-0 11’ Marcin Zając

2-0 39’ Marcin Zając

2-1 59’ Piotr Włodarczyk

3-1 72’ Zbigniew Zakrzewski



Skład Legii: Łukasz Fabiański - Grzegorz Bronowicki, Dickson Choto, Wojciech Szala (74’ Herbert Dick), Luiz da Silva Edson (87’ Marcin Smoliński) - Miroslav Radović, Łukasz Surma, Aleksandar Vuković, Roger Guerreiro (78’ Maciej Korzym) - Bartłomiej Grzelak, Piotr Włodarczyk

Trener: Jacek Zieliński



Na stadion w Poznaniu weszło około 1300 kibiców. Już na początku meczu, gdy miejscowi zaprezentowali oprawę, na trybunie zajmowanej przez przyjezdnych pojawiła się riposta. Na płocie nierozwinięte zostało hasło graficznie stylizowane na oprawę Lecha - "Oni poznańską są jakością", które uzupełniała sektorówka z postaciami Krollopa, Petza i Meza. Fani Legii podczas meczu odpalili pirotechnikę oraz trzymali dużo transparentów na kijach.



W pierwszych 20 minutach przewaga Lecha była widoczna gołym okiem. Niestety w 11. minucie Łukasza Fabiańskiego pokonał Marcin Zając. Później do głosu doszli przyjezdni, jednak brakowało ostatniego podania, które otworzyłoby drogę do bramki. „Wojskowi” obili nawet poprzeczkę, a dokładniej zrobił to Miroslav Radović. Niestety w 39. minucie poznaniacy ponownie zmusili do kapitulacji „Fabiana”. Marcin Zając bezproblemowo wpakował futbolówkę do siatki, niestety nie przeszkodziła mu w tym defensywa warszawiaków. Po zmianie stron do ataku ruszyli legioniści, a ich rywale nie kwapili się do ofensywnej gry. Najpierw przed startą bramki lechitów, uratował słupek, jednak po godzinie gry podopieczni Jacka Zielińskiego zdobyli kontaktową bramkę. Krzysztofa Kotorowskiego pokonał Piotr Włodarczyk. Pomimo nieustających ataków to fani „Kolejorza” mogli cieszyć się z kolejnego gola. W 72. minucie w kierunku dalszego słupka uderzył Zbigniew Zakrzewski, co zmusiło do kapitulacji Łukasza Fabiańskiego. Ambitna gra i walka do ostatnich minut nie wystarczyła, aby wywieźć z Wielkopolski trzy punkty.











Sezon 2001/02 Puchar Ligi: Legia Warszawa 2-0 RKS Radomsko

1-0 52’ Marjan Gerasimovski

2-0 78’ Stanko Svitlica



Skład Legii: Radostin Stanew - Marek Jóźwiak, Wojciech Szala, Sebastian Nowak, Marjan Gerasimovski - Tomasz Kiełbowicz (80’ Łukasz Mierzejewski), Radosław Wróblewski, Adam Majewski, Aleksandar Vuković (82’ Mariusz Zganiacz), Moussa Yahaya - Stanko Svitlica (86’ Adam Cieśliński)

Trener: Dragomir Okuka



W Radomsku legioniści skromnie wygrali z miejscowym RKS-em. Pierwsza połowa rewanżowego spotkania półfinału Pucharu Ligi była nudna, a obie ekipy nie stworzyły sobie za wiele dogodnych sytuacji. Po zmianie stron „Wojskowi” wyszli na prowadzenie, po pięknym strzale w samo okienko Marjana Gerasimovskiego. Po zdobyciu bramki gospodarze mniej kwapili się do ataków. W 78. minucie futbolówkę rywalowi zabrał Moussa Yahaya, po czym dograł ją do Stanko Svitlica. Snajper pewnym strzałem pokonał Tomasza Borkowskiego. Legioniści awansowali do finału rozgrywek o Puchar Ligi.















Sezon 1995/96 Ekstraklasa: GKS Katowice 0-5 Legia Warszawa

0-1 24' Tomasz Wieszczycki

0-2 54' Tomasz Wieszczycki

0-3 76' Tomasz Wieszczycki

0-4 81' Jerzy Podbrożny

0-5 86' Jerzy Podbrożny (k.)



Skład Legii: Maciej Szczęsny - Krzysztof Ratajczyk, Jacek Zieliński, Grzegorz Lewandowski, Marek Jóźwiak - Leszek Pisz, Tomasz Sokołowski, Radosław Michalski, Tomasz Wieszczycki (79' Marcin Jałocha) - Cezary Kucharski (69' Ryszard Staniek), Marcin Mięciel (69' Jerzy Podbrożny)

Trener: Paweł Janas