III liga: Komu awans, komu? List otwarty Legii

Legia Warszawa opublikowała list otwarty do zarządu Warmińsko-Mazurskiego Zawiązku Piłki Nożnej w sprawie decyzji o zakończeniu rozgrywek III ligi, w której rywalizują rezerwy stołecznego klubu. Legia chce, by został rozegrany zaległy mecz z Sokołem - wygrana da bowiem "Wojskowym" awans do II ligi. W grupie I rywalizują zespoły z czterech województw: warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. W tym sezonie rozgrywkami zarządza Warmińsko-Mazurski ZPN. W tym momencie liderem w tabeli jest Sokół Ostróda, który ma jeden punkt przewagi nad Legią II. Obie drużyny mają rozegranych po 18 spotkań, wszystkie pozostałe ekipy po 19. I tu zaczynają się problemy. Legii zależy na tym, by odbył się zaległy mecz 17. kolejki pomiędzy Sokołem i Legią II, który został przełożony z jesieni. To dawałoby szanse podopiecznym Piotra Kobiereckiego na wywalczenie awansu, jednocześnie wszystkie drużyny w lidze miałby rozegranych po 19 spotkań. Jednak w związku z tym, że rozgrywkami zarządza Warmińsko-Mazurski ZPN istnieje realne zagrożenie, że podejmie decyzję po myśli Sokoła Ostróda, który jest z tego samego województwa. Podobny przypadek miał miejsce kilka dni temu w grupie IV III ligi, gdzie pierwsze miejsce teoretycznie zajmował Hutnik Kraków, ale decydujący o końcowej kolejności w tabeli Lubelski Związek Piłki Nożnej zdecydował, że należy się ono Motorowi Lublin. Motor miał tyle samo punktów co Hutnik i znacznie lepszy bilans bramkowy, ale jednocześnie gorszy wynik w meczu bezpośrednim. Problem w tym, że że drugie spotkanie nie doszło do skutku z powodu epidemii. Jacek Zieliński , dyrektor Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa wystosował list otwarty, w którym prosi o niezwłoczne wyznaczenie terminu zaległego meczu z Sokołem. - Zaległy mecz - pierwotnie zaplanowany na 19 listopada 2019 r. - został przełożony przez WMZPN na wniosek Legii II Warszawa w związku z powołaniem jej zawodników na zgrupowanie kadr narodowych, w tym w szczególności trzech piłkarzy na zgrupowanie Reprezentacji Polski U-19 oraz turniej UEFA European Under-19 Championship Qualifying Round. OKS Sokół Ostróda nie zgodził się na rozegranie meczu w zaproponowanych przez Legię II terminach 27 albo 30 listopada 2019, w pierwszych możliwych po zakończeniu ww. zgrupowania Reprezentacji Polski U-19, wskazując zaplanowaną począwszy od 25 listopada 2019 r., renowację boiska w Ostródzie. W konsekwencji WMZPN podjął decyzję o przełożeniu meczu na dzień 1 kwietnia 2020r r. Mecz z wiadomych przyczyn nie mógł się odbyć, ale od tego czasu całe środowisko piłkarskie wykonało olbrzymią pracę, której celem było przywrócenie możliwości grania w piłkę nożną. Dzięki temu futbol profesjonalny i amatorski wraca do życia. Wraca w Europie i w Polsce, pokazując, że wartości leżące u podstaw sportu wygrały po raz kolejny. Wierzę, że te wartości będą kierować także Panami podczas podejmowania dzisiejszej decyzji.

Komentarze (24)

+ dodaj komentarz

dodaj

@Www - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl co ty bredzisz??! Chyba nie wytrzeźwiales po weekendzie. Regulamin zmienili. Dodali do regulaminu jedno dodatkowo odniesienie i dzieki temu motor awansowal odpowiedz

Ave - 1 godzinę temu, *.27.10 Druźyna MOTOR nie istnieje, 6-7 lat temu spadł do 4 ligi ale kupili licencję Spartakusa Szarawola i grają na niej do dziś. Duma, Honor --- kibice matura lublin odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl czy prawobrzeżny Warszawiak nie rozumie że to nie chodzi o żaden baraż tylko zaległy mecz miedzy tymi drużynami a Legia miała prawo przełożenia meczu jeżeli conajmniej trzech zawodników powołanych jest do kadry i mecz mógł odbyc się w listopadzie 2019r tylko ostróda nie chciała grać i leżeli jestes Legionistom jak piszeszto powinno ci zależyćna tym żeby Legia nie straciła awansu przy zielonym stoliku odpowiedz

Prawobrzeżny Warszawiak - 3 godziny temu, *.play-internet.pl O co chodzi temu dziennikarzynie i po co porównuję sytuację sokola do Hutnika. Tam było tyle samo punktów natomiast tutaj sytuacja jest jasna i czytelna. Sokół ma punkt przewagi nad LII tym samym to sokół awansuje do II ligi. Nie musi grać żadnego barażu. Jestem legionista od dziecka ale wkurza mnie jak L daje powody aby później jakieś obwiesie pluły na Wojskowych że wszystko załatwiają pod stolikiem. Rezerwy mogły grać na jesieni z Ostróda nie chciało teraz jest korona wirus kończymy rozgrywki i wg tabeli Ostróda wchodzi. Motor oszukał hutnik a tutaj wszystko jest ok. odpowiedz

Www - 3 godziny temu, *.chello.pl @Prawobrzeżny Warszawiak: też mi się wydaje że Sokół awansuje, ale Motor nikogo nie oszukał, tam zrobili aferę bez powodu, Motor był cały czas 2 , ale tylko dlatego że liga trwała i był rozegrany jeden mecz a kilka dni temu LZPN zakonczyl rozgrywki i tabela zostala zaktualuzowana bo przestaje obowiazywac punkt o meczach bezposrednich i zaczynaja liczyc sie bramki ktore Motor ma lepsze. odpowiedz

@ nie odpuszac! - 3 godziny temu, *.plus.pl Jesli nie mecze brzposrednie to bramki sie liczą wg regulaminu, który Legia zaakceptowała jak i inne drużyny. A bilans bramrk drużyna z Ostródy ma lepszy.Wiec o co ci chodzi? Teraz będziesz wymyslal na poczekaniu nowe zasady by rezerwy mialy szanse na awans? Slabo .. odpowiedz

P - 3 godziny temu, *.plus.pl Jak zwykle ktoś zawalił sprawę by spojrzec w regulamin rozgrywek.Przeciez kazdy kto przystapil do rozgrywek akceptowal regulamin. Sprawa przespana i zaczyna sie wjezdzanie na ambicje Sokolowi by nie trzymał się regulaminowi tylko5 gral fair play.???? odpowiedz

Bartosz83 - 4 godziny temu, *.lukman.pl Oczywiście , że powinno być rozegrane zaległe spotkanie . To tylko jeden mecz . A tak ogólnie uważam , że rezerwy powinny mieć możliwość grania nawet o jedną ligę niżej niż pierwsza drużyna. Wtedy nie trzeba by było wypożyczać takich graczy jak Bondarenko, Miszta. Na wypożyczenie by szli gracze którzy nie radzą sobie na poziomie pierwszej ligi. odpowiedz

Kamień - 4 godziny temu, *.chello.pl @Bartosz83: To jeszcze musisz zmienić przepisy... odpowiedz

Nie odpuszczać! - 5 godzin temu, *.chello.pl Nierozegrane meczu Sokół-Legia oznacza, że runda jesienna nie została w pełni rozegrana! W takim wypadku rozgrywki MUSZĄ być anulowane! Jedynym sensownym i sprawiedliwym wyjściem jest rozegranie zaległego meczu! I nie ważne czy jest to mecz decydujący o awansie czy mecz i pietruszkę! Nie można robić klasyfikacji jeśli niektóre drużyny nie zagrały ze sobą chociaż jeden raz!

UEFA zapowiedziała, że będzie piętnować lub anulować tego typu dziwne ustalenia. Jeśli to nie pomoże to zawsze zostaje trybunał CAS. Nie odpuszczać! Koszty rozprawy zwróci PZPN bo to z ich powodu nie doszło do meczu, bo PZPN powołał do reprezentacji wielu zawodników rezerw. Walczyć o swoje do końca! odpowiedz

maka - 5 godzin temu, *.supermedia.pl Niestety pokutuje głupota działaczy. Notoryczne odkładanie przekładanie olewanie wychodzi teraz. Legia powinna dawno zabezpieczyć sobie awans prując rywali jak chciała a nie teraz mieć nadzieje ze w Olsztynie ktoś zdecyduje że woli Warszawę niż Ostródę. W zeszłym sezonie cudowne utrzymanie w tym cudowny brak awansu smutne to.. Oby to była nauczka na kolejny sezon. odpowiedz

abcdef - 6 godzin temu, *.mm.pl Oba zespoły rozegrały tę samą liczbę meczów, więc nie ma powodu rozgrywać dodatkowy. W dodatku plaga rezerw w II lidze (Lech, Śląsk,teraz miałaby być jeszcze Legia) jest bardzo szkodliwa, to przejaw obumierania polskiego futbolu. Trzeba grać na bieżąco, a nie ustawiać sobie kalendarz pod możliwość grania pierwszym zespołem. odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @abcdef: ale pier...olisz typie. odpowiedz

Nie odpuszczać! - 5 godzin temu, *.chello.pl @abcdef:

Nie rozegrano ani jednego meczu między Legia a Sokołem! W dodatku przez to że PZPN powołał wielu zawodników do reprezentacji! Runda jesienna nie jest zakończona więc albo dodatkowy mecz, albo nikt nie awansuje i Legia dostaje odszkodowanie od PZPN, bo to szkody wynikłe z powołania piłkarzy do reprezentacji odpowiedz

PZPN!PZPN! - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Nie odpuszczać!: Dobrze, przestaniemy powoływać z Legii. Zapisałeś Jurek? odpowiedz

ziutek - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Hutnika Kraków ładnie przekręcili,zmienili regulamin w sobotę. Jeśli regulamin w naszej grupie jest jak w innych ze przy równej liczbie pkt liczą się bezpośrednie mecze to Sokół ma awans wg regulaminu.Jak ktoś tu już zaznaczył,szkoda że nikt o tym nie pomyślał. odpowiedz

oLaf - 7 godzin temu, *.vectranet.pl ja nie wiem - czy nie możnabyło przewidziec (nie koronawirusa) że jak OD POCZĄTKU DO KOŃCA Legia II nie będzie poważnie grać i mieć przewagi (analogicznie jak teraz Legia I ) to pod koniec rozgrywek ZAWSZE będą problemy bo to "albo sędziowie albo inne kluby będą się podkładały innym zespołom niż Legii II "" itp. teorie pseudo-spiskowe żeby wytłumaczyć nieudolność grajków Legii II ???



To jest wstyd żeby zaplecze Legii grało na 4-tym (!!!) poziomie rozgrywkowym tak wiele lat !!!! odpowiedz

kibic Legii z Ostródy - 7 godzin temu, *.plus.pl Mogliśmy grać jesienią sle to Legia chciała przełożyć mecz bo niby z rezerw piwiłania były do kadry

Teraz wejdzie do składu 5 z pierwszej ekipy i nas rozniesiecie. Dajcie spokój dajcie nam awansować w spokoju Wy macie pierwszą Legię a my nigdy nie byliśmy w 2 lidze. Pozdrawiam wszystkich kibiców. odpowiedz

pajac - 7 godzin temu, *.130.154 @kibic Legii z Ostródy: nie ma to jak awansik przy zielonym stoliku, co? kultywujecie stare , polskie tradycje... po co grac jak mozna zadzwonic i po sprawie

zenada... odpowiedz

Radek - 7 godzin temu, *.chello.pl @kibic Legii z Ostródy: to w końcu jesteś kibicem Legii czy nie jesteś skoro mówisz wy zamiast My odpowiedz

Sputnik 44 - 7 godzin temu, *.vectranet.pl @kibic Legii z Ostródy: ortografia, interpunkcja... Ja przed Tobą widzę większe wyzwania niż awans Sokoła... odpowiedz

z Mazowsza - 6 godzin temu, *.171.7 @kibic Legii z Ostródy: W sumie masz rację. Kocham Legię, ale to na nasz wniosek nie odbył się tamten mecz :(

A jeśli już miałby być ten mecz to 2 nie powinna wspomagać się graczami 1. odpowiedz

Kamień - 3 godziny temu, *.chello.pl @kibic Legii z Ostródy: Legia dała Wam 2 terminy w listopadzie do rozegrania tego meczu, nie chcieliście, bo niby renowacja murawy.... odpowiedz

kibic - 2 godziny temu, *.176-109-128-1-fan-tex.pl @Kamień:

termin ustala gospodarz nie goście odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.