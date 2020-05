Brzęczek na dłużej selekcjonerem reprezentacji

Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z selekcjonerem reprezentacji Jerzym Brzęczkiem. Nowa umowa trenera będzie obowiązywać do 31 grudnia 2021 roku. W przypadku awansu drużyny narodowej do mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na dalszy czas, tj. do 31 grudnia 2022 roku. Brzęczek jest selekcjonerem reprezentacji Polski od 12 lipca 2018 roku.

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Z niego taki selekcjoner jk z dresiarza trener. odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.chello.pl No i gitara. odpowiedz

Wa(L)o - 3 godziny temu, *.chello.pl I znów cykl się powtarza. W końcówce lat 80-tych i całej dekadzie lat 90-tych Polska miała wielu świetnych piłkarzy, ale skostniali selekcjonerzy, którzy zostali mentalnie w tyle zaprzepaścili świetne 2 pokolenia piłkarzy i teraz dzieje się dokładnie to samo.

odpowiedz

Bartosz83 - 4 godziny temu, *.lukman.pl Przydał by się wysokiej klasy fachowiec z zagranicy . Tylko z tego co pamiętam Boniek uważa , że trener nie jest tak ważny bo to zawodnicy grają. Natomiast ja jako szary kibic myślę inaczej , gdyż taktyka , budowa ducha drużyny jest bardzo ważna. odpowiedz

Entuzjasta - 4 godziny temu, *.orange.pl Aha... odpowiedz

grzesiek - 7 godzin temu, *.centertel.pl Kierwa..

Przydalby sie teraz ktos taki jak Leo Benhaker zeby cos osiagnac.



A z Brzeczkiem to osiagniemy odpadniecie w grupie albo w pierwszym meczu po grupie. I znowu tlumaczenie ze przygotowywali sie w innym klimacie i byli zaskoczeni upałem, albo jego brakiem.



Boniek OUT !!!!! odpowiedz

oLaf - 7 godzin temu, *.vectranet.pl trudno mi się wypowiadać o Brzęczku bo ... nic w trenerce nie dokonał (poza wygraniem najłatwiejszej grupy - brawo, to fakt) ale.... jak będzie katastrofa w czerwcu 2021 to chyba kontrakt powinien być tylko do 30 lipca 2021??



Bo inaczej to jest pompowanie kasy do kieszeni trenera , którego w przypadku niepowodzenia trzeba będzie zwolnić w lipcu 2021... ale płacić mu pensję do 31 grudnia 2021... ma to sens?? odpowiedz

Kamil - 8 godzin temu, *.3.200 Człowiek porażka. No cóż w piłce liczą się znajomości, a nie umiejętności. odpowiedz

