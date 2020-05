III liga: Awans Sokoła. Legia II na 3. miejscu

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję dotyczącą zakończenia rozgrywek w III lidze, gr. I. Ustalono, że awans do II ligi uzyska aktualny lider tabeli - Sokół Ostróda, a wszystkie pozostałe zespoły utrzymają się w III lidze. Legia Warszawa jeszcze dziś publikowała list otwarty , by rozegrać zaległy mecz między Sokołem i rezerwami stołecznego klubu. Legia zamierza odwołać się od tej decyzji. Tabela i wyniki III ligi w sezonie 2019/20 Oświadczenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w związku z zakończeniem rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo III ligi grupy 1 w sezonie 2019/2020. Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej podejmując uchwałę o zakończeniu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo III ligi grupy 1 w sezonie 2019/2020 działał na podstawie obowiązujących przepisów prawa związkowego i powszechnego. Zarząd na dzień dzisiejszy nie mógł podjąć innej decyzji niż zakończenie rozgrywek III ligi grupy 1, w szczególności ze względu na brak możliwości prawnej rozgrywania meczów III ligi (czwarty poziom rozgrywkowy). Ponadto pragniemy nadmienić, że decyzje o zakończeniu rozgrywek w zeszłym tygodniu podjęły pozostałe Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące inne grupy III ligi. W zakresie ustalenia tabeli końcowej rozgrywek III ligi grupy 1 Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej działał w oparciu o przepisy związkowe, w szczególności w oparciu: - Statut Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, - Uchwałę nr III/42 z dnia 12 marca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad postępowania na wypadek braku możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium RP w sezonie 2019/2020 w związku z decyzją organów państwowych, - Uchwałę nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz - Regulamin Rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo III ligi grupy 1 w sezonie 2019/2020 W związku z powyższym: - rozgrywki piłkarskie o mistrzostwo III ligi grupy 1 w sezonie 2019/2020 zostały zakończone pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych meczów; - jako kolejność drużyn w tabeli końcowej przyjęto kolejność drużyn w tabeli po rozegraniu meczów 19 kolejki tj. po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek; - wszystkie zaległe mecze 19 lub poprzednich kolejek zostały uznane za nierozegrane bez przyznawania punktów, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 9 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; - drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w tabeli końcowej uzyskuje awans do II ligi; - drużyny, które zajęły w tabeli końcowej miejsca spadkowe nie spadają do niższej klasy rozgrywkowej i są uprawnione do udziału w rozgrywkach III ligi grupy 1 w sezonie 2020/2021; - po uzupełnieniu III ligi grupy 1 przez cztery drużyny, które uzyskały awans z IV lig z województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz spadkowiczów z II ligi z województwa łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – III liga grupa 1 w sezonie 2020/2021 może liczyć więcej niż 18 zespołów. Kolejność drużyn w tabeli końcowej przedstawia się następująco: 1. Sokół Ostróda 2. Sokół Aleksandrów Łódzki 3. Legia II Warszawa 4. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5. Pelikan Łowicz 6. Znicz Biała Piska 7. MKS Kaczkan Huragan Morąg 8. Unia Skierniewice 9. Concordia Elbląg 10. Broń Radom 11. RKS Radomsko 12. Olimpia Zambrów 13. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 14. Lechia Tomaszów Mazowiecki 15. Ursus Warszawa 16. Ruch Wysokie Mazowieckie 17. Polonia Warszawa 18. KS Wasilków

WL - 15 minut temu, *.tpnet.pl Koniec sezonu ale LEGIA i Sokol powinny miec tyle samo rozegranych kolejek co pozostale zespoly a wiec nie jest to spotowemu Panowie z Zarzadu W-M ZPN !! odpowiedz

Brat - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dlaczego czarnuchy nie spadają? odpowiedz

dejne3 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Piłkarski poker trwał .trwa i trwać będzie kij w oko tym warmińskiego zpn odpowiedz

Mietek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Przekręt jak z motorem i Hutnikiem Kraków. Takie rzeczy tylko w Polsce odpowiedz

ziutek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Według regulaminu który Legia akceptowała przez sezonem awans należy sie Sokołowi. Legia pisze pismo by Sokoł olał regulamin i grał fair play? Żałosne. Legia by im w tym fair play odwdzięczyła sie wystawiajćc kilku z 1 skladu. Jak zwykle ktoś zaspał w Legii bo nkt nie kminił regulaminu ktory zaakceptował. Trzeba byo działac i patrzeć co się szykuje i rozgrać ten zalegly mecz jak najszybciej. pretensje tylko do siebie Legia może mieć,a nie szukać cudow by druzyna z Ostródy olała regulamin i jakies fair play grala bo tak Legia chce. odpowiedz

erv - 1 godzinę temu, *.chello.pl @ziutek: jaki regulamin, co ty pierniczysz. Mecz się nie odbył bo były zgrupowanie reprezentacyjne i piłkarze na kadrze, drugi termin wyznaczono na 1 kwietnia ale go odwołał PZPN ponownie a teraz zakończył rozgrywki W-MOZPN po tym jak się miesiąc wszyscy przygotowywali. Gdzie tu widzisz jakiś regulamin? W-MOZPN nasrał na własny regulamin - chyba tylko tu go widać.

Kamień - 36 minut temu, *.chello.pl @ziutek: Legia zaproponowała dwa terminy w listopadzie, na żaden Sokół nie przystał odpowiedz

ewr - 1 godzinę temu, *.chello.pl a cepelia z K6 znowu uciekła spod topora :)

Mogą sobie dopisać kolejny sukces do swoich "szerokich" klubowych tradycji tym razem z miejsca spadkowego awans przy stole. odpowiedz

Dżordż - 1 godzinę temu, *.orange.pl @ewr: Legia II uciekła od topora kilka sezonów temu, utrzymując się przy zielonym stoliku. odpowiedz

Ewelina - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Sokół bał się rozstrzygnąć sprawę na boisku, woleli uzyskali awans przy zielonym stoliku. Obrzydliwe.

Tadeusz - 2 godziny temu, *.orange.pl Skowyt odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl i to jest skur..synstwo Legie załatwili przy zielonym stoliku ale co mozna było się spodziewac po prusach wschodnich Legia powinna się odwołac odpowiedz

Wa(L)o - 2 godziny temu, *.chello.pl Złodziejstwa ciąg dalszy. XXI wiek a w Polsce nadal bezprawie.

Legio walcz w sadzie z tym gównem. odpowiedz

PL - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie wiem co gorsze, brak awansu czy brak spadku czarnuchów... odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @PL: przeciez 3 druzyny spadaja. odpowiedz

Asad - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Marcin: nikt nie spada odpowiedz

