Kartka z kalendarza: 21 maja

Czwartek, 21 maja 2020 r. 08:43 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 21 maja? Trzy lata temu legioniści bezbramkowo zremisowali w Białymstoku. Dziewięć lat temu Łazienkowska zamieniła się w kąpielisko, a na stadionie zagościł Krzysztof Kononowicz. 17 lat temu "Wojskowi" pokonali Lecha, a Cyberf@ni przygotowali dwustronną kartoniadę. Dziś również obchodzą urodziny dwaj piłkarze, którzy z Legią byli związani kilka lat.



Mecze



Sezon 2016/17 Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok 0-0 Legia Warszawa



Skład Legii: Arkadiusz Malarz - Artur Jędrzejczyk, Maciej Dąbrowski, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Guilherme (90’ Michał Kopczyński), Tomasz Jodłowiec, Thibault Moulin, Kasper Hamalainen (80’ Tomas Necid), Vadis Odjidja-Ofoe - Miroslav Radović (62’ Dominik Nagy)

Trener: Jacek Magiera



Od początku mecz do najciekawszych nie należał. W 19. minucie szansę miał Kasper Hamalainen, ale fatalnie skiksował. Po chwili poślizgnął się Artur Jędrzejczyk, na szczęście Arek Malarz poradził sobie ze strzałem Fedora Cernycha. To była najgroźniejsza sytuacja podczas trzech kwadransów, co nie najlepiej świadczy o poziomie „widowiska”. Po zmianie stron wciąż było sennie. W 74. minucie oko w oko z golkiperem legionistów wyszedł Cillian Sheridan, który umieścił futbolówkę w siatce. Ostatecznie sędzia liniowy podniósł chorągiewkę, a gol nie został uznany. Warto dodać, że przez cały mecz sporo było brutalnej gry. Jacek Góralski urządził sobie polowanie na nogi Vadisa Odjidja-Ofoe. Niestety to Belg w końcówce wyleciał z boiska, ponieważ obejrzał drugą żółtą kartkę za faul na reprezentancie Polski.











Sezon 2010/11 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-0 Wisła Kraków

1-0 45’ Alejandro Ariel Cabral (k.)

2-0 90+’ Sebastian Szałachowski



Skład Legii: Wojciech Skaba - Jakub Rzeźniczak, Artur Jędrzejczyk, Marcin Komorowski, Jakub Wawrzyniak (81’ Tomasz Kiełbowicz) – Manu, Janusz Gol, Miroslav Radović, Maciej Rybus (68’ Felix Ogbuke), Michał Kucharczyk (86’ Sebastian Szałachowski) - Alejandro Ariel Cabral

Trener: Maciej Skorża



Podczas meczu kibice protestowali w związku z zamykaniem stadionu. Tego dnia Łazienkowska zamieniła się w kąpielisko. Na tą manifestacje fani zaprosili Krzysztofa Kononowicza, który przyjechał z kozą. Niestety zwierzę nie zostało wpuszczone na trybuny. Kibice mieli przy sobie koła ratunkowe, piłki plażowe, dmuchane materace, czepki, maski, okularki, ręczniki i tym podobne. Podczas meczu dopingu nie było, a nawet podczas „Snu o Warszawie” cały stadion zamilkł. Fani jedynie skandowali wiele różnych okrzyków odnoszących się m.in. do Adama Małysza czy Roberta Kubicy. Dodatkowo fani bawili się do wielu polskich hitów takich jak: „Mydełko Fa” czy „Kolorowych Jarmarków”. Przez większość meczu z Wisłą kibice grali w piłkę plażową, smarowali się olejkiem przeciwsłonecznym i wygrzewali się na ręcznikach. W powietrzu fruwały koła ratunkowe, a na gnieździe stała kukła z twarzą Donalda Tuska.



Nie minął kwadrans, a piłkę w bramce umieścił Michał Kucharczyk. Gol nie został uznany, gdyż „Kuchy” znajdował się na pozycji spalonej. W 25. minucie groźnie było pod bramką legionistów, jednak Wojciech Skaba zdołał obronić strzał z rzutu wolnego Michaiła Sivakova. W końcówce pierwszej części spotkania golkiper kielczan Sergei Pareiko sfaulował w szesnastce Miroslava Radovicia. Estończyk wyleciał z boiska, a nowego bramkarza z jedenastu metrów pokonał Alejandro Ariel Cabral. Od razu po zmianie stron świetną szansę miał Michał Kucharczyk, jednak nie dał rady wygrać pojedynku z golkiperem przyjezdnych. Osłabiona Wisła w zasadzie w ogóle nie atakowała, a legioniści cały czas kontrolowali przebieg spotkania. W końcówce na murawę wszedł Sebastian Szałachowski, który po zaledwie kilku minutach dał Legii dwubramkowe prowadzenie.















Sezon 2002/03 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-0 Lech Poznań

1-0 46’ Stanko Svitlica

2-0 75’ Stanko Svitlica (k.)



Skład Legii: Artur Boruc - Tomasz Sokołowski (88’ Wojciech Szala), Marek Jóźwiak, Jacek Zieliński, Tomasz Jarzębowski - Adam Majewski, Łukasz Surma, Cezary Kucharski, Tomasz Kiełbowicz - Marek Saganowski, Stanko Svitlica (90’ Radosław Wróblewski)

Trener: Dragomir Okuka



Wyjściu piłkarzy z tunelu towarzyszyła świetna oprawa przygotowana przez Cyberf@nów. Na Krytej pojawiły się świece dymne w barwach. W tym samym czasie na trybunie otwartej powstała choreografia z kartonów, przedstawiająca żyletkę w barwach Legii otoczoną napisem "ULTRAS". Po kilkunastu sekundach trzy środkowe sektory zmieniły się w lizbońskie oczy. Efekt niesamowity! Później jeszcze fani Legii kilkakrotnie odpalali pirotechnikę, z rac tworząc między innymi „eLkę” w kółeczku. Podczas meczu na płocie zawisł około 20 metrowy transparent „MP'93. VII: NIE KRADNIJ. KU PAMIĘCI I PRZESTRODZE TAK SKOŃCZYŁ LECH - ZŁODZIEJ. II LIGA 2000-02.”



Legia walczyła o udział w Pucharze UEFA, za to poznaniacy nie mogli być pewni utrzymania w lidze. Pierwsza połowa nie obfitowała w wiele ciekawych akcji. Była raczej mało interesująca i bardzo wyrównana ze wskazaniem na przewagę Lecha. Po zmianie stron oglądaliśmy „inną” Legię. Już w 46. minucie futbolówka została dograna do niepilnowanego Stanko Svitlicy, który pewnym strzałem umieścił ją w bramce. Po stracie gola nieco obudzili się przyjezdny, którzy rozpoczęli szturm na bramkę „Wojskowych”. Trzeba przyznać, że Artur Boruc i Norbert Tyrajski kilkakrotnie ratowali swoje ekipy przed stratą bramki. W 75 minucie arbiter podyktował karny dla Legii po faulu na Marku Saganowskim. Do jedenastki podszedł Stanko Svitlica, po czym podwyższył nasze prowadzenie. Dzięki bardzo dobrzej drugiej części meczu legioniści zwyciężyli z „Kolejorzem”.























Urodziny



21 maja 1991 roku w brazylijskim mieście Três Rios urodził się były pomocnik Legii Guilherme Costa Marques. Do Warszawy trafił zimą 2014 roku, po czym odszedł po niecałych czterech latach do włoskiego Benevento. Z "eLką" na piersi rozegrał 150 meczów, w których zdobył 21 bramek. Wraz z warszawiakami sięgnął czterokrotnie po mistrzostwo Polski (2014, 2016, 2017, 2018) i trzykrotnie po krajowy puchar (2015, 2016, 2018). Aktualnie Brazylijczyk reprezentuje barwy tureckiego Trabzonsporu.







21 maja 1985 roku w słowackim mieście Żylina urodził się były golkiper Legii Dusan Kuciak. Do Legii trafił latem 2011 roku z rumuńskiego FC Vaslui, po czym odszedł zimą 2016 roku do angielskiego Hull City. Z "eLką" na piersi rozegrał 193 mecze. Wraz z warszawiakami zdobył dwukrotnie Puchar Polski (2012 i 2015) oraz dwukrotnie krajowe mistrzostwo (2013 i 2014). Aktualnie Kuciak broni barw Lechii Gdańsk.







Oby Panom życzymy wszystkiego co najlepsze! Dużo zdrówka i szczęścia.