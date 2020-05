Kupując w Żylecie, wspierasz treningi najmłodszych

Kibicowski sklep "Żyleta", który w ostatnich dniach obchodził 5-lecie działalności, znów jest otwarty w godzinach 11-19 (od poniedziałku do piątku) oraz od 10 do 16 w soboty. Teraz, dokonując w nim zakupów, wesprzecie zakup karnetów dla dzieci w Legia Fight Club. 10 procent od każdej sprzedaży w "Żylecie" przeznaczone zostanie właśnie na wsparcie dla dzieciaków w trudnej sytuacji, m.in. z ośrodków opiekuńczych i domów dziecka. Za zebrane w ten sposób pieniądze, LFC ufunduje karnety dla dzieciaków na wakacje, aby mogły spędzić ten czas na sportowo. Ponadto każdy, kto dokona zakupów powyżej 200 złotych, otrzyma indywidualne zaproszenie na darmowy trening w LFC dla grupy wspierających tę akcję. Termin zostanie ustalony w czerwcu. W kolei w imieniu Legia Fight Club zwracamy się z apelem o wsparcie na dalsze funkcjonowanie naszego klubu, który pozostaje zamknięty od 14 marca. Zamknięcie LFC nie oznacza braku kosztów (czynsz, opłaty licencyjne, konserwacja sprzętu itd.). "W związku z tym, nasz apel - jeśli nadal uważacie się za klubowiczów #LFC lub/i nie jest Wam obojętny dalszy los naszego klubu prosimy chociaż o wpłaty członkowskie tj. 20zł - oczywiście jeśli ktoś ma możliwość inną kwotę będzie nam miło" - apelują legioniści. Wpłaty prosimy kierować na poniższy nr. konta z dopiskiem OPŁATA CZŁONKOWSKA COVID 58 1030 0019 0109 8530 0044 9450

oLaf - 6 godzin temu, *.vectranet.pl fajna akcja. odpowiedz

