Kartka z kalendarza: 23 maja

Sobota, 23 maja 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 22 maja? 11 lat temu legioniści zremisowali we Wrocławiu, co zakończyło ich marzenia o mistrzostwie Polski. 19 lat temu "Wojskowi" grali w Płocku, a "Cyberf@ani" pierwszy raz zaprezentowali swoją flagę.

Mecze



Sezon 2008/09 Ekstraklasa: Śląsk Wrocław 1-1 Legia Warszawa

0-1 15’ Jakub Rzeźniczak

1-1 68’ Marek Gancarczyk



Skład Legii: Jan Mucha - Jakub Rzeźniczak, Inaki Astiz, Dickson Choto, Tomasz Kiełbowicz - Piotr Giza, Roger Guerreiro (78’ Miroslav Radović), Ariel Borysiuk (87’ Piotr Rocki), Maciej Iwański, Maciej Rybus - Adrian Paluchowski

Trener: Jan Urban



Do Wrocławia pojechało nieco ponad 1200 kibiców Legii. Na wyjście piłkarzy przygotowali oprawę. Na płocie zostało przymocowane pięć namalowanych postaci. Każda z nich miała zasłonięte oczy i znajdowała się za kratami. Na górze sektora gości podniesiony został okratowany napis "Wyjazd do Wrocławia". Następnie ponad tysiąc osób założyło czarne opaski na oczy - takie jakie pojawiają się w mediach przy okazji zdjęć osób zamieszanych w aferę korupcyjną.



Pierwsze minuty należały do gospodarzy. Już na początku groźny strzał oddał Vuk Sotirović, na szczęście na posterunku był Jan Mucha. Po kwadransie gry Jakub Rzeźniczak dał legionistom prowadzenie. Maciej Rybus dośrodkował piłkę z lewej flanki wprost na głowę „Rzeźnika”, który się nie pomylił. Przy takim wyniku legioniści wskoczyliby na fotel lidera. Już po chwili Jakub Rzeźniczak był bliski strzelenia samobója, jednak warszawiaków uratował słupek. W pierwszej części meczu dogodną sytuację miał jeszcze Adrian Paluchowski, jednak w sytuacji sam na sam trafił prosto w bramkarza gospodarzy. W 68. minucie oko w oko z Janem Muchą znalazł się Marek Gancarczyk, który mocnym strzałem wyrównał stan spotkania. Niestety warszawiacy zremisowali z drużyną, która grała o przysłowiową pietruszkę. Taki wynik zakończył ich marzenia o tytule mistrza Polski.











Sezon 2000/01 Ekstraklasa: Orlen Płock 1-0 Legia Warszawa

1-0 11’ Dariusz Romuzga



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Tomasz Jarzębowski, Maciej Murawski, Rafał Siadaczka, Marinho dos Santos Giuliano (80’ Marek Citko) - Jacek Magiera, Adam Majewski (46’ Marcin Bojarski), Tomasz Sokołowski, Tomasz Kiełbowicz - Marcin Mięciel, Cezary Kucharski (46’ Wojciech Kowalczyk)

Trener: Dragomir Okuka



Do Płocka pojechało ok. 400 kibiców Legii. Fani pierwszy raz zaprezentowali swoją flagę „Cyberf@ni”. Poniżej fragment naszej relacji.



”Około 400-osobowa grupa kibiców Legii wybrała się do Płocka, mając w sobie jeszcze gdzieś cień nadziei, iż nie wszystko stracone i szansa na zdobycie mistrzowskiego tytułu istnieje. Jednak kilka minut po wejściu na trybuny wszystko się zmieniło, a gdy Orlen zdobył gola, w sektorze zrobiło się małe zamieszanie. Kibice zaczęli rzucać kamieniami w ochroniarzy, na co jeden z ochroniarzy odpowiedział użyciem gazu. Fani wywiesili trzy flagi: Visitors, Kazimierza Deynę oraz po raz pierwszy swoją efektowną flagę zaprezentowali Cyberfani.”



Od pierwszych minut przewagę mieli gospodarze. Już w 4. minucie Paweł Miąszkiewicz pokusił się o strzał, na szczęście dobrą interwencją popisał się Zbigniew Robakiewicz. Niestety już kilka minut później płocczanie wyszli na prowadzenie. Futbolówkę z rzutu rożnego dośrodkował Paweł Miąszkiewicz, a głową do siatki wpakował ją Dariusz Romuzga. Niestety stracona bramka nie zmotywowała przyjezdnych. W 22. minucie ponownie groźnie było w polu karnym warszawiaków. Oko w oko z naszym golkiperem stanął Vahan Gevorgyan, jednak Zbigniew Robakiewicz popisał się fenomenalną interwencją. Trzeba przyznać, że bramkarz „Wojskowych” tego dnia wielokrotnie ratował nam skórę. Po zmianie stron gra warszawiaków wyglądała nieco lepiej. Od razu po zmianie stron niezłą szansę miał Giuliano, który jednak przestrzelił. Legia zaczęła kontrolować przebieg gry oraz stwarzać sobie okazje. Niestety legioniści nie dali rady zdobyć bramki. Do Warszawy wracali "na tarczy", a dodatkowo stracili szanse na mistrzostwo.