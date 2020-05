Budowa LTC: 1,2 mln zł dofinansowania na zadaszenie boiska

Akademia Piłkarska Legii Sp. z o.o., która buduje ośrodek treningowy w Książenicach, uzyskała kolejne dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Legia otrzyma blisko 1,2 mln zł na budowę zadaszenia boiska ze sztuczną murawą. Na ten moment suma państwowych dotacji wynosi już ponad 24 mln zł, czyli blisko 1/4 kosztów całego projektu, którego wartość ma przekroczyć 100 mln zł. Wniosek stołecznego klubu był jednym z dwunastu, który uzyskał pozytywną decyzję w ramach programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu. W sumie ministerstwo przeznaczyło na ten cel ponad 19 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przypomnijmy, że już wcześniej Legia skutecznie wnioskowała o państwowe dofinansowania na budowę ośrodka. Pełna lista: - pierwsza dotacja 11 mln zł z MSiT - druga dotacja 10,65 mln zł z MSiT - dotacja 1,2 mln zł z Ministerstwa Rozwoju na Centrum Badawczo-Rozwojowe LegiaLab - trzecia dotacja 1,2 mln zł z Ministerstwa Sportu Droga gotowa, budowa boisk, meblowanie Gmina Grodzisk Mazowiecki zakończyła prace związane z budową drogi dojazdowej do ośrodka, która wkrótce otrzyma nazwę ulicy Legionistów. Na północnym skraju trwają prace związane z budową dwóch boisk, a budynek wyposażany jest w meble. Ośrodek rozpocznie funkcjonowanie na początku lipca. Brama wjazdowa na teren ośrodka: fot. Woytek / Legionisci.com

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Alan - 58 minut temu, *.t-mobile.pl I znowu ten '' zły rząd '' daje kasę na Legię...... jestem ciekaw jak inne kluby stoją z dofinansowaniem z budżetu. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Będzie można się wbić do tego Guantanamo Campus?? odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl I cacy.Niech nam w przyszłości przynosi profity. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.