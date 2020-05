Piłkarze Legii na bocznym boisku przy Łazienkowskiej przygotowują się do meczu z Miedzią, który odbędzie się za tydzień w Legnicy. Zajęcia są zamknięte dla mediów zewnętrznych, ale poniżej prezentujemy zdjęcia wykonane przez klubowego fotografa. fot. Mateusz Kostrzewa / Legia.com

Kris - 24 minuty temu, *.vectranet.pl Sanogo już zdrowy? odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.orange.pl Co z obsada bramki? Majecki i Cierzniak podobno kontuzjowani - czas na Muzyka? odpowiedz

