Trwa akcja #GotowiDoPomocy

Środa, 20 maja 2020 r. 10:25 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Akcja Legii Warszawa pod hasłem „Gotowi do pomocy” trwa już prawie cztery tygodnie. Kierowana jest dla seniorów, którzy mogą zgłaszać chęć otrzymania ciepłego posiłku, zrobienia zakupów czy zakupienia leków, dzwoniąc na infolinię pod numerem 8009 1916 0. Seniorzy mogą również otrzymać pomoc technologiczną czy psychologiczną.



Obecnie wolontariusze codziennie docierają do blisko tysiąca seniorów w całej Warszawie, więc liczba beneficjentów z dnia na dzień rośnie. W sumie rozdysponowano już ponad 10 tysięcy posiłków.



Akcję zainicjowaną przez Legię Warszawa, Fundację Legii i Związek Harcerstwa Polskiego wsparło także wiele firm, celebrytów i osób niegdyś lub na co dzień związanych z Legią. Ciepłe posiłki rozwozili m.in. legijni koszykarze czy futsaliści. Dodatkowo osoby dzwoniące na specjalny numer mogły rozmawiać z byłym piłkarzem, a aktualnie dyrektorem Akademii Legii Jackiem Zielińskim czy mistrzynią Europy z 2018 roku w podnoszeniu ciężarów Aleksandrą Mierzejewską.



- Nie zwalniamy tempa. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do #GOTOWIDOPOMOCY i sprawili, że jest to obecnie największa tego typu akcja pomocy bezpośredniej w Polsce – mówi Dariusz Mioduski, prezes i właściciel Legii.



Każdy może pomóc włączając się do akcji jako wolontariusz. Dodatkowo wciąż można licytować wiele przedmiotów takich jak: koszulka Mateusza Wieteski z Ligi Mistrzów czy meczowy trykot Krystiana Bielika. Wesprzeć akcje można również wpłacają pieniądze na numer konta Fundacji Legii: 13 1140 1010 0000 5259 0300 1014 lub wpłacając pieniądze na obiady na zrzutka.pl.



Jesteś seniorem i potrzebujesz pomocy w czasie pandemii?

Zadzwoń pod numer 8009 1916 0

Chcesz dołączyć do wolontariatu i wesprzeć seniorów?

Napisz do nas: wolontariat@fundacjalegii.pl

Możesz pomóc jako firma lub instytucja?

Dołącz do naszej akcji: gotowidopomocypartnerzy@legia.pl