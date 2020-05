Kartka z kalendarza: 22 maja

Piątek, 22 maja 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 22 maja? 13 lat temu legioniści wygrali na wyjeździe z Odrą Wodzisław, co zapewniło im start w Pucharze Intertoto. 15 lat temu "Wojskowi" rozbili 5-1 Wisłę Kraków, a hat-tricka zdobył Piotr Włodarczyk. 18 lat temu Legia wygrała pierwsze spotkanie dwumeczu w finale Pucharu Polski z Wisłą Kraków.



Mecze



Sezon 2006/07 Ekstraklasa: Odra Wodzisław 1-2 Legia Warszawa

0-1 5’ Roger Guerreiro

0-2 29’ Piotr Włodarczyk

1-2 31’ Jakub Grzegorzewski



Skład Legii: Jan Mucha - Grzegorz Bronowicki, Dickson Choto, Wojciech Szala, Luiz da Silva Edson - Roger Guerreiro, Miroslav Radović, Łukasz Surma, Aleksandar Vuković (74’ Marcin Smoliński) - Bartłomiej Grzelak (67’ Maciej Korzym), Piotr Włodarczyk (84’ Piotr Bronowicki)

Trener: Jacek Zieliński



Do Wodzisławia pojechało nieco ponad 300 kibiców Legii. Podczas meczu spalili kilka flag swojego rywala, a później zaprezentowali małą oprawę. Fani trzymali kartony w barwach, dodatkowo towarzyszyła temu jedna raca.



Mecz rozpoczął się od wyraźnej przewagi „Wojskowych”. Już w 5. minucie legioniści prowadzili 1-0. Aleksandar Vuković znalazł podaniem Rogera Guerreiro, który świetnie przyjął, minął rywala i bez problemu pokonał golkipera gospodarzy. Po chwili futbolówka ponownie zatrzepotała w siatce Odry, tym razem po uderzeniu Bartłomieja Grzelaka. W tej sytuacji sędzia dopatrzył się pozycji spalonej. Później warszawiacy wciąż atakowali, a gospodarze zupełnie nie istnieli na boisku. W 30. minucie Piotr Włodarczyk wpadł w szesnastkę rywali i mocnym strzałem pokonał Wojciecha Skabę. Legioniści nie nacieszyli się jednak zbyt długo. Już dwie minuty później Jakub Grzegorzewski pokonał Jana Muchę. Bramka nieco ożywiła miejscowych, którzy dążyli do wyrównania. Po zmianie stron obie drużyny miały okazje do strzelenia kolejnych bramek. W Legii zawiodła jednak skuteczność, również nasi rywale nie byli w stanie ponownie pokonać słowackiego golkipera, który tego dnia radził sobie znakomicie. Dzięki zwycięstwu Legia zapewniła sobie miejsce gwarantujące start w Pucharze Intertoto.















Sezon 2004/05 Ekstraklasa: Legia Warszawa 5-1 Wisła Kraków

1-0 20’ Tomasz Sokołowski

2-0 30’ Piotr Włodarczyk

3-0 34’ Piotr Włodarczyk

4-0 59’ Jacek Magiera

5-0 70’ Piotr Włodarczyk

5-1 85’ Maciej Żurawski



Skład Legii: Artur Boruc - Tomasz Sokołowski II, Wojciech Szala, Dickson Choto, Tomasz Kiełbowicz - Bartosz Karwan (63’ Paweł Kaczorowski), Tomasz Sokołowski (75’ Ireneusz Kowalski), Veselin Djoković, Jacek Magiera - Marek Saganowski, Piotr Włodarczyk (85’ Dariusz Zjawiński)

Trener: Jacek Zieliński



Fani ze stolicy oprawę zaprezentowali już na wyjście zawodników z tunelu. "Zmienić tej tradycji nic nie jest w stanie - Legia była jest i wielka pozostanie" - takie hasło towarzyszyło kartonowo-foliowemu napisowi "XX(L)". Później kibice rozwinęli jeszcze kilka sektorówek.



Niezły początek zaliczyli przyjezdni, którzy jednak nie wykorzystali dogodnych sytuacji. W 20. minucie legioniści objęli prowadzenie. Fantastycznym strzałem z „fałsza” popisał się Tomasz Sokołowski, bez szans był golkiper Wisły. Dziesięć minut później strzelec pierwszego gola dośrodkował futbolówkę w pole karne, gdzie głową do bramki wpakował ją Piotr Włodarczyk. Minęło zaledwie kilka minut, a „Włodar” ponownie pokonał Radosława Majdana. Tym razem po rzucie rożnym wepchnął piłkę do siatki z najbliższej odległości. W ostatnich sekundach z okolicy 40. metra uderzył Tomasz Kłos, ale świetną interwencją popisał się Artur Boruc. Po zmianie stron Legia grała jeszcze lepiej! Nasze prowadzenie podwyższył Jacek Magiera, który skutecznie wykończył swój rajd. Po raz piąty Radosław Majdan skapitulował w 70. minucie, gdy sytuacyjnym strzałem pokonał go Piotr Włodarczyk. Hat-trick „Włodara”! Później honorowe trafienie zdobył Maciej Żurawski. Wisła rozbita, świetny mecz legionistów!















Sezon 2001/02 Finał Pucharu Polski: Legia Warszawa 3-0 Wisła Kraków

1-0 17’ Tomasz Sokołowski

2-0 67’ Radosław Wróblewski

3-0 84’ Stanko Svitlica



Skład Legii: Radostin Stanew - Marek Jóźwiak, Wojciech Szala, Tomasz Sokołowski (79’ Sebastian Nowak), Siergiej Omieljańczuk - Adam Majewski, Tomasz Kiełbowicz, Marjan Gerasimovski, Aleksandar Vuković, Radosław Wróblewski (90’ Łukasz Mierzejewski) - Stanko Svitlica (84’ Moussa Yahaya)

Trener: Dragomir Okuka



Był to pierwszy mecz finału Pucharu Polski. Od początku wyraźnie lepsza była Legia. Jej ataki siały sporo zamętu w szykach obronnych gości. W 17. minucie prowadzenie Legii fenomenalnym strzałem dał Tomasz Sokołowski. Ależ on przymierzył z prostego podbicia! Później tempo spotkania „siadło”, ale to legioniści mieli przewagę. Po zmianie stron krakowianie się obudzili i również zaczęli stwarzać sytuacje podbramkowe. W 67. minucie dobrym rajdem popisał się Radosław Wróblewski, po czym huknął w samo okienko bramki jak rasowy snajper. Tuż przed zdobytym golem na „Żylecie” rozświetlił się olbrzymi napis z rac „L E G I A”. Później fani kilkakrotnie jeszcze odpalali pirotechnikę. Wiślacy rzucili się do ataku, ale tego dnia defensywa warszawiaków funkcjonowała świetnie. W końcówce Wojciech Szala dośrodkował piłkę w pole karne, a głową do bramki wpakował ją Stanko Svitlica. Legioniści fenomenalnie zaprezentowali się w pierwszym finałowym meczu. Przed nimi był jeszcze rewanż w Krakowie.