Kartka z kalendarza: 24 maja

Co się działo 24 maja? Siedem lat temu legioniści bramkowo zremisowali w Łodzi. W 1956 roku przy Łazienkowskiej kibice zobaczyli 10 goli w ćwierćfinałowym meczu Pucharu Polski, a 26 lat temu urodził się gruziński pomocnik Legii Walerian Gwilia.



Mecze



Sezon 2012/13 Ekstraklasa: Widzew Łódź 1-1 Legia Warszawa

1-0 19’ Łukasz Broź (k.)

1-1 55’ Marek Saganowski



Skład Legii: Dusan Kuciak - Bartosz Bereszyński, Artur Jędrzejczyk, Inaki Astiz, Jakub Wawrzyniak - Miroslav Radović, Ivica Vrdoljak, Dominik Furman (86’ Janusz Gol), Michał Kucharczyk - Wladimer Dwaliszwili (78’ Michał Żyro), Marek Saganowski



Przez pierwsze minuty spotkania akcja toczyła się głównie w środkowej strefie boiska. Po nieco ponad kwadransie Bartłomiej Pawłowski pobiegł lewą flanką, a wpadając w szesnastkę legionistów został sfaulowany przez Artura Jędrzejczyka. Sędzia wskazał na „wapno”, a jedenastkę na gola zamienił Łukasz Broź. Przez kolejne kilkanaście minut gracze Jana Urbana nie potrafili przedostać się pod bramkę gospodarzy i stworzyć poważnego zagrożenia. Po zmianie stron warszawiacy wyglądali nieco lepiej. W 56. minucie futbolówkę w pole karne dośrodkował Dominik Furman, tam najwyżej wyskoczył Inaki Astiz. Tor lotu piłki uderzonej przez Hiszpana zmienił Marek Saganowski, a następnie ta znalazła się w siatce. Później piłkarze z „eLką” na piersi kilkakrotnie zagrozili bramce łodzian, ale nie zdołali wyjść na prowadzenie. Dzień później Lech przegrał, dzięki czemu na dwie kolejki przed końcem „Wojskowi” zapewnili sobie mistrzostwo!







Sezon 1956 Puchar Polski: Legia Warszawa 7-3 Budowlani Opole

0-1 3' Jarek

1-1 5' Henryk Kempny

2-1 13' Henryk Kempny

3-1 22' Edmund Kowal

4-1 34' Lucjan Brychczy

4-2 39' Strocaiak

5-2 60' Lucjan Brychczy

6-2 67' Ernest Pol

6-3 73' Spałek

7-3 80' Henryk Kempny



Skład Legii: Edward Szymkowiak - Jerzy Woźniak, Henryk Grzybowski, Jerzy Słaboszowski, Marceli Strzykalski, Edmund Zientara, Lucjan Brychczy, Czesław Ciupa, Ernest Pol, Edmund Kowal, Henryk Kempny

Trener: Ryszard Koncewicz





Urodziny



24 maja 1994 w gruzińskim mieście Zugdidi urodził się pomocnik Legii Walerian Gwilia. Do Polski trafił zimą 2019 roku w ramach wypożyczenia do Górnika Zabrze. Po pół roku wrócił do szwajcarskiego FC Luzern, po czym od razu wykupili go legioniści. Z "eLką" na piersi rozegrał 36 meczów, w których zdobył sześć goli. Wszystkiego najlepszego!