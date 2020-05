Żeglarska Legia organizuje półkolonie dla dzieci

Sekcja żeglarska Legii organizuje półkolonie żeglarskie dla dzieci w wieku 6-14 lat w dziewięciu tygodniowych turnusach, które rozpoczną się 29 czerwca i trwać będą do 28 sierpnia. Zajęcia odbywać się będą na Zalewie Zegrzyńskim, a dzieci odbierane będą w kilku lokalizacjach i dowożone na miejsce. Opłata za udział dziecka w jednym turnusie półkolonii wynosi 1199 zł, w tym wpisowe 500 zł. W ramach półkolonii, oprócz 3 godzin dziennie na wodzie, planowane są bloki tematyczne, a także trzy posiłki (drugie śniadanie, obiad i podwieczorek). Dzieci w zależności od wieku podzielone zostaną na dwie grupy: 6-10 lat (Akademia Młodego Pirata) oraz 11-14 lat (Akademia Wilków Morskich). Więcej informacji znajduje się tutaj . Terminy półkolonii: 29.06 - 3.07, 6-10.07, 13-17.07, 20-24.07, 27-31.07, 3-7.08, 10-14.08, 17-21.08, 24-28.08 Cena: 1199 zł

