Historia stadionu: Tablica Kazimierza Deyny (2004)

Poniedziałek, 13 stycznia 2025 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa od lat kultywują pamięć o legendzie naszego klubu, Kazimierzu Deynie. Zanim jednak przy Łazienkowskiej powstał pomnik poświęcony "Kace", a do stolicy udało się z USA sprowadzić prochy Deyny, pierwszym poważniejszym elementem "kultu" była flaga z wizerunkiem legendy Legii, która wieszana była przez lata na wszystkich meczach wyjazdowych.







Z kolei w 15. rocznicę śmierci Deyny, 1 września 2004 roku, czyli ponad 20 lat temu, odsłonięto tablicę poświęcono Kazimierzowi Deynie. Ta wówczas została przytwierdzona przy wejściu głównym na trybunę krytą. Obecnie zaś jest przymocowana do elewacji stadionu od strony ulicy Łazienkowskiej. Po przebudowie obiektu tam jest bowiem zdecydowanie lepiej wyeksponowana. Widnieje na niej napis "Jest symbolem wielkości Legii, pomnikiem tego, co najlepsze w polskiej piłce nożnej, znakomitym przykładem futbolowego geniuszu. Niezapomnianej legendzie - kibice Legii Warszawa".



Początkowo tablica miała zostać odsłonięta nieco wcześniej, a mianowicie 24 lipca, przy okazji planowanego turnieju piłkarskiego Deyna Cup. Turniej odwołany jednak został przez klub, który uznał, że tym czasie konieczna będzie wymiana murawy (której ostatecznie nie przeprowadzono).



Tablicę, poza odlewem twarzy Deyny, przygotowała firma grawerska z ulicy Litewskiej. "Ostatecznie, po wyjaśnieniu kilku wątpliwości, zdecydowaliśmy się na jasny marmur oraz mosiężne litery" - relacjonowali pomysłodawcy. Wykonanie płaskorzeźby przedstawiającej twarz Kazimierza Deyny zlecono Antoniemu Ciężkowskiemu. Kiedy tablica była gotowa, należało wystosować pismo do Zarządu Mienia Polikwidacyjnego (reprezentowanego przez Grzegorza Zawistowskiego), z prośbą o udzielenie zgody na zawieszenie tablicy na ścianie frontowej, obok wejścia głównego na trybunę krytą stadionu Wojska Polskiego. Dwa dni przed pierwszym września przyszła odmowna odpowiedź ZMP - tj. pozwolenie na przymocowanie tablicy do elewacji miało być możliwe dopiero w IV kwartale 2004 roku, po wykonaniu remontu elewacji budynku klubowego.



Kibice Legii nie zamierzali czekać do czwartego kwartału, uznając, że system montażu pozwalał na zdjęcie tablicy na czas ew. prac remontowych. I tak, 1 września 2004 roku o godzinie 13:00, w kameralnym gronie (w obecności przedstawicieli klubu) doszło do uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej legendzie Legii Warszawa.