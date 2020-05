Sekcja futsalu, która w zakończonym niedawno sezonie awansowała na zaplecze ekstraklasy, zaprasza na testy do drużyny. Jeżeli chcesz reprezentować barwy Legii Warszawa i być częścią budowy silnej sekcji futsalowej Legii Warszawa, wyślij swoje zgłoszenie wraz ze swoim piłkarskim CV na maila: testy@legiafutsal.com wraz ze swoim piłkarskim CV.

