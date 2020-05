Pruchnik: Pozostał niesmak i poczucie niesprawiedliwości

W sezonie 2019/20 III ligi rezerwy Legii zajęły trzecie miejsce w tabeli, jednak zespół Piotra Kobiereckiego miał taki sam dorobek punktowy, jaki będący na drugiej pozycji Sokół Aleksandrów Łódzki. Do II ligi awansował Sokół Ostróda, który nad legionistami miał punkt przewagi. Trzeba jednak pamiętać, że „Wojskowi” nie zdołali rozegrać zaległego meczu z liderem, który mógł dać im awans. Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję, aby nie rozgrywać zaległego spotkania. Szkoda aby sprawa awansu rozstrzygnęła się przy "zielonym stoliku". Postanowiliśmy zapytać o zdanie na temat całej sytuacji kapitana Legii II Radosława Pruchnika . - Pandemia pokrzyżowała nasze plany. Z wiarą przystępowaliśmy do zmagań ligowych. Niestety po decyzji podjętej przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej pozostał niesmak i poczucie niesprawiedliwości. Bardzo nam zależało, aby rozegrać zaległy mecz z Sokołem Ostróda. Dzięki tej rywalizacji i wygranej nasza ciężka praca zostałaby wynagrodzona – mówi nam kapitan rezerw. - Wciąż mamy nadzieję, że z tej niestandardowej sytuacji wyjdziemy obronną ręką. Dostajemy sygnały, że decyzja nie jest ostateczna. Naszym celem był awans oraz ogrywanie młodzieży na poziomie centralnym. Chłopaki wiedzą, że dzięki rywalizacji na wyższym poziomie mogliby szybciej się rozwinąć. Dla młodych zawodników gra w II lidze to byłby spory bagaż doświadczeń. Rywalizacja na takim poziomie pozwoliłaby im wskoczyć z powodzeniem do pierwszego zespołu – mówi Pruchnik. Problematyczna sytuacja miała miejsce w IV grupie III ligi. W momencie przerwania rozgrywek Hutnik Kraków i Motor Lublin miały tyle samo punktów, w bezpośrednim starciu Hutnik wygrał u siebie z Motorem 1-0, a do rewanżu nie doszło. Lubelski Związek Piłki Nożnej stwierdził, że zasada bezpośrednich spotkań nie ma w tej sytuacji zastosowania i awans uzyskał Motor, który miał zdecydowanie lepszy bilans bramkowy. Ostatecznie PZPN po interwencji Zbigniewa Bońka zdecydował się awansować dwa zespoły do II ligi. - Jest to pozytywny znak. Mam nadzieję, że PZPN pochyli się również nad problemem w naszej grupie. Jeżeli nie awansujemy z Sokołem do II ligi, to liczymy na rozegranie zaległego meczu. Swoją postawą i systematycznym postępem na przestrzeni sezonu zasłużyliśmy na rozegranie tego spotkania – mówi w rozmowie z nami Radosław Pruchnik .

Gizior - 25 minut temu, *.alfa-system.net Napewno nie awansujemy tak po prostu bo mamy 3 miejsce musiały by 3 druzyny awansowac a na to nie ma szans... Mecz byłby fair ale do niego nie dojdzie... Niestety odpowiedz

Kumaty - 50 minut temu, *.chello.pl Czy teraz mamy kose z Sokołem Ostróda? odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Każdy zdrowo myślący wie, że ten mecz powinien zostać rozegrany. odpowiedz

lob - 3 godziny temu, *.chello.pl To się odwołaliśmy ???Czy jeszcze nie ???

Legijni prawnicy do roboty !!!!!!!!!!!! odpowiedz

varsovian - 3 godziny temu, *.orange.pl Skoro nikt nie spada to i nikt nie powinien awansować. Proste. odpowiedz

Mrok - 4 godziny temu, *.gov.pl Jedyny awans jaki jest do przyjęcia to taki, który jest możliwy po rozegraniu zaległego meczu.

Nie powinniśmy awansować NIGDY przy zielonym stoliku, na żadnym poziomie rozgrywek bo to nie jest awans sportowy. Takie sposoby na zmianę klasy rozgrywkowej są dobre dla farbowanych klubów - Lecha (Amiki), Polonii (Dyskobolii), Motoru (Spartakusa) nie dla Legii. odpowiedz

Gepetto - 8 godzin temu, *.chello.pl Niesprawiedliwe to fakt. Co wtedy gdy anulują jedną kolejkę i tak nie mamy awansu i tak.

Tylko takie asiory jak Obradovic itp. zarabiając tyle hajsu powinni mieć tyle pkt przewagi, że reszta by nawet nie chciała grać rewanżu. Mój trener zawsze powtarzał gramy do końca od pierwszej kolejki. Fotel lidera jak najszybciej do samego końca.

Boniek co do decyzji o Motorze pokazał, że nic się nie zmienia w tym wieku i jaki był... Takim jest... Dalej. odpowiedz

WETERAN - 8 godzin temu, *.chello.pl Zasady powinny być jednakowe dla wszystkich, więc może ten awans przyjdzie... odpowiedz

