Zapowiedź meczu

Wracamy do gry!

Wtorek, 26 maja 2020 r. 07:30 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Z powodu epidemii koronawirusa przerwa od gry trwa już dwa i pół miesiąca. To zdecydowanie zbyt długo, ale na szczęście już we wtorkowy wieczór Legia wraca na boisko! O godzinie 20:10 zagra na wyjeździe z Miedzią Legnica w spotkaniu, którego stawką jest półfinał Pucharu Polski.



W ostatnim meczu przed wymuszoną przerwą w rozgrywkach Legia przegrała na własnym stadionie z Piastem Gliwice. Miało to miejsce 8 marca i była to tym samym pierwsza porażka warszawskiego zespołu w rundzie wiosennej. Z całą pewnością można było to uznać jednak za wypadek przy pracy, ponieważ drużyna Aleksandara Vukovicia był na fali wznoszącej, a tamtego dnia kluczowa okazała się czerwona kartka dla Jose Kante i późniejsza gra w dziesiątkę przez ponad 80 minut. Pomimo gry w osłabieniu legioniści pokazali charakter i objęli prowadzenie, lecz mimo wszystko osłabienie fizyczne spowodowane grą jednego zawodnika mniej dało się we znaki w późniejszej fazie spotkania. Ostatecznie Piast trafił do siatki Legii dwukrotnie i wywiózł ze stolicy komplet punktów.



Przed starciem z Miedzią trener będzie miał trudny wybór podczas ustalania składu z powodu namnażających się kontuzji. Co prawda są również dobre informacje, a jest nią powrót do pełnej sprawności Tomasa Pekharta, który podczas ostatnich tygodni przechodził rehabilitację. Czech może być alternatywą w ataku dla Kante, który nie będzie mógł zagrać w najbliższym ligowym spotkaniu. Ponadto w coraz bliżej pełni sił jest już Vamara Sanogo. Francuz w lipcu ubiegłego roku zerwał więzadła krzyżowe, przez co nie pojawił się na boisku przez bardzo długi czas. Największe problemy są obecnie z obsadą pozycji bramkarza. Podczas krótkiego zgrupowania w Warce kontuzji nabawili się Radosław Majecki i Radosław Cierzniak. Ten pierwszy zderzył się na jednym z treningów z Williamem Remy'm, natomiast drugi doznał urazu pleców. Obaj nie będą mogli wystąpić we wtorek, dlatego między słupkami zobaczymy Wojciecha Muzyka, dla którego będzie do debiut w pierwszym zespole. Ponadto trener Vuković nie będzie mógł skorzystać z Macieja Rosołka, Luisa Rochy i Arvydasa Novikovasa.



W swoim ostatnim spotkaniu w Pucharze Polski Legia pokonała 2-0 Górnik Łęczna. Wówczas do siatki trafili Walerian Gwilia oraz Jose Kante. Rundę wcześniej legioniści pokonali z kolei Widzew Łódź 3-2, a także na początku pucharowej rywalizacji w tym sezonie ogarali Puszczę Niepołomice 2-0. Również i w tych zwycięstwach duży udział miał Kante, który w Łodzi i Niepołomicach wpisywał się na listę strzelców.



Forma: Piast (1-2), Lechia (2-0), Cracovia (2-1), Jagiellonia (4-0), Raków (2-2)







Miedź Legnica to zespół pierwszoligowy, który na tę chwilę zajmuje w tabeli tych rozgrywek szóste miejsce. Drużyna prowadzona przez Dominika Nowaka zgromadziła do tej pory na koncie 34 punkty, wygrywając 10 i remisując 4 z rozegranych do tej pory 22 spotkań. W swoim ostatnim spotkaniu Miedź pokonała na własnym stadionie Chojniczankę Chojnice aż 5-2, a jedno z trafień zanotował wypożyczony z Legii Kacper Kostorz. 20-latek gra w Legnicy od końca lutego i do tej pory zagrał dla Miedzi dwa mecze, a przez szkoleniowca wystawiany jest na pozycji napastnika. Oprócz Kostorza w szeregach najbliższego przeciwnika Legii znajduje się jeszcze jeden gracz z przeszłością w stołecznym zespole. Jest nim 37-letni Łukasz Załuska, reprezentujący barwy "Wojskowych" w latach 2002-2003. Do niedawna koszulkę Miedzi zakładał jeszcze Henrik Ojamaa, jednak w lutym przeniósł się do Widzewa Łódź.



Przed awansem do ćwierćfinału Pucharu Polski Miedź Legnica rozegrała trzy mecze w ramach tych rozgrywek. W 1. rundzie piłkarze z Legnicy pokonali po rzutach karnych drugi zespół Zagłębia Lubin, a później po dogrywce GKS 1962 Jastrzębie. W 1/8 finału najbliższy przeciwnik Legii również potrzebował dodatkowego czasu gry, aby rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść. Tym razem po serii jedenastek gracze Dominika Nowaka ograli Stomil Olsztyn.



Warto dodać, że zarówno przeciwko Zagłębiu, jak i Stomilowi Miedź pokazała duży charakter. Grając z zespołem z Lubina do wyrównania i dogrywki doprowadziła strzelając dwie bramki w ostatnich sześciu minutach gry, a ze Stomilem dogrywkę przyniosło trafienie Patryka Makucha w doliczonym czasie meczu.



Forma: Chojniczanka (5-2), Zagłębie Sosnowiec (0-2), Stomil (1-1, k. 4-3), Chrobry (2-0), Odra Opole (0-3)



Spotkanie Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa a Miedzią Legnica rozpocznie się we wtorek o godzinie 20:10. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania przeprowadzi stacja Polsat Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Transmisja TV:

Polsat Sport



Wszystkie kursy na mecz Miedź - Legia