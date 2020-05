Mioduski: Wierzę, że kibice wrócą jesienią na stadiony

Czwartek, 21 maja 2020 r. 21:30 Wiśnia, źródło: Super Express / se.pl

Dariusz Mioduski udzielił wywiadu "Super Expressowi", w którym poruszył kilka tematów związanych z transferami, a także powrotem piłkarzy Legii na boisko. - Myślę, że przez jakiś czas będą ograniczenia, najpierw impreza poniżej 1000 osób, ale potem, jeśli nie będzie jakiegoś poważnego powodu, to powinniśmy wracać do normalności. Wierzę, że we wrześniu-październiku kibice będą już na stadionie - powiedział prezes Legii.



Mioduski bardzo konkretnie odpowiedział władzom Wisły Kraków na propozycje innego podziału pieniędzy za obecny sezon:

- Tak naprawdę Wisła jest klubem, który dostał praktycznie wszystko z praw telewizyjnych co miał dostać. Ostatnia transza jest przewidziana za wynik sportowy na boisku. Po trudnych rozmowach w ramach Ekstraklasy, ustaliliśmy, że promujemy najlepszych, że liczą się też ambicje, a nie tylko samo granie w piłkę, że największą część tortu otrzymują ci, którzy najlepiej wypadną na boisku. Dlatego moim zdaniem tu w ogóle nie ma żadnej podstawy, żeby teraz o tym rozmawiać. Powiem więcej: gdyby nie daj Boże nie udało się dokończyć sezonu i te pieniądze z praw telewizyjnych pozostały na tym poziomie jak teraz, to ja się będę domagał od Wisły, żeby zwróciła część pieniędzy! Bo skoro kwota do podziału miałaby być niższa, to proporcjonalnie między innymi i Wisła powinna dostać mniej. Podpisali umowę, podział jest ustalony.



Prezes Legii przyznał, że dział skautingowy działa intensywnie, był zimą temat pozyskania Denisa Alibeca, ale teraz jest Tomas Pekhart i wzmocnienia są bardziej potrzebne na lewej obronie i na skrzydłach.



Cały wywiad dostępny w Super Expressie.