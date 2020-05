Termin meczu w Zabrzu

Piątek, 22 maja 2020 r. 11:48 Woytek, źródło: 90minut.pl

Ekstraklasa ustaliła godziny rozpoczęcia spotkań 30. kolejki, które odbędą się w niedzielę, 14 czerwca. Wszystkie spotkania rozpoczną się w tej samej porze, czyli o godzinie 18:00.



Terminarz meczów Legii:

26.05.2020 (WT) godz. 20:10 - Miedź Legnica - Legia Warszawa (Puchar Polski)

30.05.2020 (SO) godz. 20:00 - Lech Poznań - Legia Warszawa

07.06.2020 (ND) godz. 17:30 - Wisła Kraków - Legia Warszawa

10.06.2020 (ŚR) godz. 20:30 - Legia Warszawa - Arka Gdynia

14.06.2020 (ND) godz. 18:00 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa



