Frankowski sędzią meczu z Miedzią

Polski Związek Piłki Nożnej wyznaczył sędziów do prowadzenia meczów 1/4 finału Pucharu Polski, które zostaną rozegrane w dniach 26-27 maja. Spotkanie Miedzi Legnica z Legią Warszawa sędziować będzie Bartosz Frankowski. W obecnym sezonie arbiter z Torunia prowadził 3 mecze stołecznego zespołu (2-1 Cracovia, 1-3 Pogoń, 3-1 ŁKS). Na liniach pomagać mu będą Jakub Winkler i Adam Karasewicz, sędzią technicznym będzie Damian Sylwestrzak, natomiast w wozie VAR zasiądą Zbigniew Dobrynin i Konrad Sapela. Arbitrem meczu Stal Mielec - Lech Poznań będzie Paweł Gil (Lublin).

czarna owca - 43 minuty temu, *.comcast.net arek

to Przesmyski wybiera takie glaby do sedziowania odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Jak Sapela jest na Varze to nie mamy co wychodzić na boisko ja pitole. odpowiedz

rad - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Witam, czy redakcje posiada informację czy mecz będzie transmitowany w telewizji publicznej czy tylko polsat sport ? odpowiedz

Czarna owca - 2 godziny temu, *.comcast.net Ze wszystkich sedziow to Frankowski najbardziej nienawidzi Legii.

Pewnie da komus czerwona kartke. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Czarna owca: skąd się takie głąby biorą?? odpowiedz

